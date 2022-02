İSKENDER GÜNEN

Nwakaeme üretkenlikten uzaktı!

Sahadaki oyun her ne kadar önemli olsa da 3 puan almak çok daha fazla değerli. Çünkü her geçen hafta sezonun boyu kısaldıkça, oynanan oyundan çok sizin aldığınız 3 puan şampiyonluğa yaklaştırıyor. Her maçın kendi içinde zorluğu olduğu bir gerçek. Rakip Kasımpaşa ise oynadığı son 5 maçta 15 puan alma başarısını gösteren bir ekip. Trabzonspor'da Bakasetas ve Hamsik yoktu. Özellikle Hamsik bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Orta alanda organizasyonu sağlayan bir takım lideri. Olmadığında ise sorunların oluşması normal.Siopis ve Dorukhan'la başlanan bir oyun. Kasımpaşa gibi bir rakip karşısında orta alanda yapılan pres ve Dorukhan'ın Visca'ya yaptığı asist... Ardından böylesine zorlu bir maçta öne geçen taraf Trabzonspor. 1-0 öne geçmek moral ve motivasyonu artırma açısından büyük önem taşır. Fakat kendinden çok şey beklenen oyuncu performansları da sonuç ne olursa olsun büyük önem taşır. Nwakaeme gibi Trabzonspor için önemli bir ismin üretkenlikten uzak olması, Abdülkadir Ömür'ün 1-2 pozisyondan başka önde beklenenden uzak yapısı, üretkenliğin en önemli sorunlarının başında geldi. Visca attığı golden başka savunma görevlerinde de iki kritik pozisyonda öne çıkan isim oldu. Savunmanın ortasında görev alan Denswil ise bu maçın yaptığı kritik müdahaleleriyle öne çıktı. Ligin en formda takımlarının başında gelen Kasımpaşa'nın dünkü mücadelesini gördükten sonra alınan 3 puan şampiyonluk yolunda büyük önem taşımakta. Mücadele gücü yüksek her iki takımın da ortaya koyduğu oyun, herhalde izleyenlere heyecan dolu bir maç seyrettirmiştir diye düşünüyorum.

