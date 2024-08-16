Bu iş karakolda biter

"Yalaka, iblis, kepaze, namert, işbirlikçi, korkak, çukur, satılık, namussuz, alçak, tetikçi, besili koyun...."

14 Ağustos'ta sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk medyasının en karanlık isimlerinden Fatih Altaylı için bunları söyledi.

Daha bir yıl öncesine kadar aynı cephede, yani Erdoğan karşıtlığında mücadele eden iki isim arasında uzun zamandır devam eden bu gerilim, kelimenin tam manasıyla mahalle kavgasına döndü.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için sürpriz sayılacak bir sonuçla CHP Genel Başkanlığı'nı kaybedince bir süre kenara çekilmişti. Ancak önce yaptığı görüşmelerle, sonra sosyal medyada kendisine yakın hesapların ifşaları ile CHP'deki yarışı bırakmadığını gösterdi.

CHP'de yerel seçimler sonrası yaşanan zafer sarhoşluğuyla bir süre halının altına süpürülen Kılıçdaroğlu gölgesi, Paris'te olimpiyatlar bahanesiyle yapılan milyon euro'luk geziler sonrası tekrar belirgin hâle geldi.

Bu kavgada şimdiye kadar "CHP Kongresi'nde yüz milyonlarca liranın dağıtıldığı, delegelerin İBB'den iş vaadi aldığı, kimi önemli delegelere ev hediye edildiği, gazetecilerin satın alındığı" iddiaları ortalığa saçılmıştı.

AK Parti'de en ücra belde teşkilat görevlisinde bile olsa günlerce konuşulacak bu iddialar CHP medyası tarafından sümenaltı edildi. Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklaması ile artık geri dönülmez bir noktaya geldi.

CHP'de yaşanan mevcut kavga o kadar farklı cephede yaşanıyor ki İmamoğlu'nun belediye ekibindeki iki isim, onun cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası İBB Başkanı'nın kim olacağı meselesi üzerinden tartışıyor.

Bununla kalmıyor, Mansur Yavaş ile İmamoğlu, Mansur Yavaş ile Özgür Özel, hatta İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim, CHP'yi "çok sayıda patlamaya hazır bomba" ile tehdit ediyor. Bakın daha CHP'li diğer gazetecilerin, partili isimlerle olan kavgalarına sıra gelmedi bile.

Bu kavgada Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki tanımlarına cevap veren Youtuber Altaylı, "CHP Kongresi'nde İmamoğluÖzgür Özel ekibini desteklediği için hedef haline getirildiğini" açıkladı.

Bir dakika; yandaş olan biz değil miydik? Yıllardır konuşma imkânınız olan her platformda bizi partili olmakla eleştirenler, CHP Kongresi'nde genel başkanın kim olduğunu belirlemek için çalıştıklarını itiraf ediyor...

Üç yıl önce CHP'deki "yağdaş gazetecileri" konuşurken tam da bu tiplerden bahsediyordum. Görünen o ki yağdaş gazeteciler ile CHP'li siyasetçiler arasındaki kavga, iki tarafın da pisliklerini görebileceğimiz bir imkânı bize sağlıyor.

29 Eylül 2023'te CHP'deki kavgaları anlattığım yazımın başlığında dediğim gibi "Bu iş karakolda biter".

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