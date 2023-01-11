Yumuşatalım Feridun Bey...

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, kendi ağzıyla 15 Temmuz gecesi yaşadıkları korkuyu şöyle kayda geçirmiş oldu:

korkuyu şöyle kayda geçirmiş oldu: "Saat 21.30'du. Benim müvekkilim vardı, Ergenekon kumpas dosyalarından bir general. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevliydi; o aradı. 'Hayırdır' dedim. 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Sonra o gün gece 37 kez görüşmüşüz o adamla bu darbenin gidişatı ile ilgili. Saat 23'te biz bir tweet atalım diye çıktık. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki; 'Ablam bir gün önce bu herife ben zaten sövdüm, şimdi sen de bu tweet'i atarsan ve bu herifler de başarılı olursa ikimizin de kolunu bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım. Yumuşattık ve önce tweet attı genel başkan; 'En iyi darbe, en kötü demokrasiden daha evladır' şeklinde. Biraz daha yumuşattık tabii."

Bu itiraf aklıma 6'lı masadaki diğer "lider"lerin 15 Temmuz performansını getirdi. Mesela, Davutoğlu nasıl da gururla açıklamıştı kendilerine gecenin erken saatlerinde haber geldiğini ve "güvenli eve" sığınıp gecenin geçmesini beklediklerini...

CHP "lideri"nin 15 Temmuz'da halk sokaklarda şehit edilirken nasıl da korkusuzca televizyon karşısına kurulup olan biteni izlediğini ise bilmeyenimiz yoktur. Tabii ülke sathında FETÖ'cülerin tanklarını çekip havaalanından çıkmasını sağladığı tek "lider"in Kılıçdaroğlu olduğunu da not etmeden geçmemek lazım.

6'lı masanın en küresel "lideri", Bilderberg'ci "lider" Babacan ise darbe girişiminden bir hafta sonra döndüğü ülkemizde katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz gecesi ülkeye "yedi saat uzaklıktaki" bir ülkede olduğunu söylemişti. Artık New York mu, Washington mu, Pensilvanya mı dersiniz; orası size kalmış.

"Lider" kelimesini hep tırnak içinde yazdım; çünkü liderlik oturduğunuz koltuktan belli olmaz. Durgun suda herkes gemisini yürütür. Usta kaptan, dalgalı suda belli olur.

Şayet 15 Temmuz gecesinden devlet yara almadan çıkabildiyse, bu devletine siper olan millet ve onun lideri Başkomutan Erdoğan sayesinde gerçekleşmiştir. 6'lı masanın 15 Temmuz bilançosuna baktığımızda net olarak görünen hakikat budur.

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