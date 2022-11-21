Bu kez farklı..

Taksim İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı saldırısı sonrası, Türkiye'nin nasıl bir tepki göstereceğini merak edenlere dün gece vaktinde Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından cevap verdi: "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!"

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü ve Malatya 7. Ana Jet Üssü başta çok sayıda hava üssümüzden aynı anda kalkan 50'den fazla savaş uçağımız Irak'ın Kuzey'inden Suriye'ye çok sayıda PKK/YPG terör yuvasını vurdu. Dünya üzerinde aynı anda bu kadar savaş uçağını havalandırıp bu kadar geniş bir alanda hava harekatı icra edebilen ender ülkelerden biriyiz.

Daha önce Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcında Afrin kırsalında 72 savaş uçağıyla ince işçilik marifetlerini sergileyen kahramanlarımız bu kez, Irak'ta Kandil, Asos, Hakurk, Suriye'de Aynel Arap, Tel Rıfat, Cizire, Derik ve Kamışlı başta olmak üzere çok geniş bir alanda milli mühimmatlarımızla teröristlere cehennemi yaşattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarına verdiği talimat sonrası başlayan harekâtın zamanlaması da anlayana oldukça manidardı. PKK'lı teröristlere ABD tarafından verilen eğitimin mezuniyet törenini övünerek paylaşan PKK yandaşı hesaplar daha attıkları twitlerin hayrını göremeden başlayan operasyon ile derin bir hayal kırıklığına uğradı.

Benzer bir çaresizlik hali, ABD'li yöneticilerin ve uluslararası medyanın sürekli reklamını yaptığı PKK/YPG elebaşlarında da vardı: YPG elebaşı Abdi Şahin, Türkiye'nin "güvenli bölgelerini" bile vurduğunu açıkladı. ABD-YPG ilişkisinin kilit bürokratı olan, Beyaz Saray'ın "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü" Brett McGurk bile "Türkiye'nin sınırının güvende olduğundan emin olmak istediklerini" açıkladı.

Bu operasyonu diğerlerinden ayıran bir özellik aynı anda hem Irak'ta, hem Suriye'de yapılması hem de ABD ve Rusya'nın Türk savaş uçaklarına hava sahasını açması oldu. Türkiye'nin uluslararası arenada yalnız kaldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararların ülkemizi zor durumda bıraktığını iddia eden monşerler için özür vakti çoktan gelmiş gibi ne dersiniz?

Savaş uçaklarımız, Irak'tan Suriye'ye PKK inlerini başlarına geçirirken, CHP'nin sessizliğini de not etmekte fayda var. Bu yazıyı kaleme aldığım 15:44'e kadar CHP'den Pençe-Kılıç Harekâtı'na karşı destek mesajı yayınlanmadı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamalarını partinin sosyal medya hesabı paylaşırken, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı borsa manipülasyonundan keyif almış olacak ki ağzını "Kılıç" bile açamadı.

Pençe- Kılıç Operasyonu, Türkiye'nin hem diplomasi de hem de savunma sanayiinde kat ettiği büyük mesafeyi göstermesi açısından iyi bir örnek oldu. Pençe-Kılıç, terörle mücadelede farklı bir dönemin habercisidir. Bu kez farklı...

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