Antalya'da yaşayan ve tüp bebek tedavisi alanında tanınmış doktorlardan biri olan Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Hanım, birlikteliklerini "Bilimin ve aşkın harmanlandığı rüya gibi bir evlilik" olarak tanımlamışlardı. Mutlu pozlarıyla dolu bu röportaj yayınlandıktan bir hafta sonra Kaan Bozkurt, önce eşini silahla öldürdü, ardından kendisini... Naaşları, kreşten dönen küçük kızları ve anneannesi buldu.Dergideki fotoğraflara veya Gamze Hanım'ın eşinin en etkilendiği özelliği olarak "merhametini" örnek göstermesine bakınca, dünya hayatının nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve imaj ile gerçek arasındaki uçurumun bir anda nasıl da devleştiğini görüyoruz. AyrıcaZira sözkonusu olan hem taraflarcadoğrulanması imkânsız bir spekülasyonhem de acılı aileyehaksızlık.

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Buhaber başlığını belki çoğunuzhatırlıyorsunuzdur. KelebeklerVadisi o yıl gittiğimiz bir yer olduğundanmıdır bilmem, ben çoketkilenmiştim. Ancak meğerse bukoca bir yalanmış.Ancak filmlerde olurdeyip inanamadığımız bu cinayettenönce karısı adına çektiği üçayrı kredi, daha kadıncağızın naaşısoğumadan çıktığı yurt içi ve dışıtatiller, cinayet öncesindeki günlerdedoğacak oğluna Hamza ismiönerildiğindediyerek verdiği cevap... Detaylar dacinayetin kendisi kadar kan dondurucu.Tarihe not düşmek istedim gidişlerini; kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil diliyorum.