Dün Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'ydü.

Palavradan gün..

Zaten bir gün önce nasıldıysa, bugün de aynı dünya..

Konuya duyarlılık mı? Keşke!

Zihinlerimizi teslim alan ve gerçek- ten yoksullaşıncaya kadar bizi parmağında oynatan "zengin tüketim sarhoşlukları" bitmeden bu konulara duyarlılık mümkün mü?

***

BM gözetiminde anılıp geçilen günlere değil, meselelere odaklanmak gerekiyor

***

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ne için var?Bazen merak ederim...İyi niyetli fakat tuhaf derneklerin veya çeşitli kurumların bu güne özel bildirilerinde "veya ""gibi laflar etmesi için mi? Yine böyle konuştular, rahatladılar ve bitti gitti.Yoksulluk mu?Büyüyerek devam edecek...

***

***



Bizim medyada hâlâ "Gazze savaşı"

diyen tipler var...

Ne savaşı yahu?

Yıkım ve soykırım ne zaman "savaş"

oldu?

Bu nasıl İngilizlik!

***

Barış diyorlar...Yahu ateşkes bile daha doğru düzgün, adına layık bir hal almadı.

Ateşkes terimi bir vaat taşır;

ateş açılmayacak, kan akmayacak, o süre boyunca yaralar sarılacak... İsrail ateşi kesti mi? Hayır! Kesecek mi? Hayır!

O hâlde?

***

Bazı şeyleri hiç anlayamıyorum... Ya da anlamak istemiyorum diyeyim... Mesela intihar denilip dosyası kapatılan, sonra tekrar soruşturması başlayandavasında Rojin'in telefonunun şifresinin kırılması için uzman tayini neden bir yıl sonra gerçekleşti?

***

Şimdi gördüm, çok iyi tanım: "."

***

Sokaklar beni şaşırtıyor...Sokaklardaki insan davranışları...Geçtim eskileri, şahit olduklarımın on yılöncesiyle bile ilgisi kalmadı.Kavga sıradan...Bu manzaranın ne zaman hakkıyla üzerinde durup konuşacağız?

***

Hem dünyada hem de bizde yeni trendolan parçalara bakıyorum da....Melodinin yerini "riff" ve ritim alıyor. Sonuç?Müzik dinlerken ya öfkeliyiz ya da kafamız ritimle bir nevi sarhoş...X: @hasmetBABA