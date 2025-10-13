13 Ekim 2025, Pazartesi
HAŞMET BABAOĞLU
Son yaldızlar da döküldü...

Son yaldızlar da döküldü...

13.10.2025, Pazartesi
Çok patırtılı dönemlerin...
Hainliğin, gaddarlığın, siyasal ve sosyal dolandırıcılığın arttığı zamanların...
İşte böyle hayırlı bir tarafı da var!
Egemenlerin göz boyama numaraları bir anda yerle yeksan oluveriyor...

***

Çok yazıktı, fenaydı ama "barış" kavramının nasıl perişan edildiğini biliyorduk...
Ama Nobel Komitesi sağ olsun!
Artık kimsenin şüphesi kalmadı...

***

Obama'ya ödül vermiş adamlardan ne beklenirdi ki, diyebilirsiniz...
Ancak bu sefer Venezuelalı siyonist ve ülkesinin bağımsızlığına düşman Maria Corina Machado'ya "Barış Nobeli" vererek gerçek yüzlerini tam olarak faş ettiler...
Çok iyi oldu...
Kadın, bir an önce ABD'nin ülkesine "askeri çıkartma" yapmasını istiyor, kendi mücadelesinin "İsrail ile ortak bir mücadele" olduğunu söylüyor.
Ödülünü de Trump'a ithaf etti...

***

Şimdi gelin de global sistemin elitleri "barış", "işbirliği", "insan hakları" dediklerinde inanın!
Bu tarih ezilen halklar için de, duruma uyanan devletler için de artık bir milat olsun!

***

Tabii şu skandalı da unutmayalım!
Ekrem İmamoğlu ve ekibi bir bildiri yayınlayarak Machado'nun ödülünü kutladılar.
Meğer "Türkiye'de de Machado gibi aynı inanç ve kararlılıkla özgürlük mücadelesi veriyorlar"mış...
Tel Aviv bildiriyi okuyunca ne sevinmiştir!
Skandal ötesi bir durumdur.
Ama aynı şeyi söyleyeceğim...
Çok iyi oldu!
Kaldıysa biraz daha yaldız, onlar da döküldü...

***

Nobel mi?
Boşverin!
O çok konuşulan Edebiyat Nobeli bile fena halde sakat bir hikayedir...
Tolstoy'a, Çehov'a, Proust'a, Joyce'a, Borges'e, Nazım'a ödül vermemiş herifleri artık konuşmayalım.

***

GAZZELİ KAHRAMAN GAZETECİLERE SELAM OLSUN!

Gazze direnişinin birçok zemini var.
Halktan Hamas'a uzanan geniş bir yelpaze...
Bunlardan biri de ölümüne haber geçen Gazzeli gazetecilerdir.
Şu cümleyi tekrar tekrar okuyun: Tam 254 gazeteciyi katletti İsrail...
Üzerinde dev gibi "press" yazan araçları roketle vurdular da dünya sesini çıkartmadı.
Yine de bize Gazze'de yaşananları aktarmaktan vazgeçmediler; onlar sayesinde soykırımdan günü gününe haberdar olduk.
Hepsinin gözlerinden öpüyorum...
Yaşasın nehirden denize özgür Filistin!

