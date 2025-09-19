Konumuz Gazze olduğunda...Sade insanımızın da...Çokbilmişlerimizin de...Neden?Ve onca acı karşısındayüzümüze inen sert bir tokat gibi canımızıacıtmasından...

***

Müslüman toplumlaradedi İsrail.Dünyanın sade insanlarına damesajları gönderdi...Öyle bir hâl ki...Çok acı, çok!İtiraf edelim ki...sığınıyoruz...Umutsuzluk baskın çıkıyor çünkü...

***

Dilimizi, gözlüklerimizi, basmakalıp yargılarımızı değiştirmek zorundayız...gibi şeyler söyleyipdertlenmelerin hiçbirimize faydası yok!ÇünküBu varsayım uluslararası kuruluşların palavrasıydı...Biliyoruz, Rusya, Ukrayna'ya saldırdığında falan işe yarayan argümanlar, neden İsrail'e karşı işe yaramıyor?

***

İsrail'inolduğu tezinide bırakalım yahu!Ne zaman anlayacağız ki...ABD'nin eli kolu falan değil, ta kendisi olup çıkmış...

***

Ürkelim, sinelim diye mi söylüyorum bunları?

Hayır!

Hem kendimizi ve durduğumuz yeri hem de dünya devletlerinin sıkıştığı cendereyi baştan ele alalım diye söylüyorum.

Düşmanı doğru tarif etmeden nasıl savaşabiliriz?

***



NOT DEFTERİ

İnsan bazen kendi gözyaşlarından utanır. Ama asıl utanması gereken şey, gözyaşlarını saklamak için gülümsemeye çalışmasıdır. Çünkü acısını gizleyen insan aslında iki kere acı çeker. (DOSTOYEVSKİ / Karamazov Kardeşler)