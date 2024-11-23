Artık sadece "çatışmalar" gerçek, sadece kitleleri korku ve felaket bilincine sürükleyen gelişmeler gerçek, silahlar gerçek, ölümler gerçek ama haberler şüpheli...

Sözler hikâye...

İddialar yalan...

Mesela Trump ile Putin seçim sonuçlarından hemen sonra görüştüler diye neler neler söylendi. İyi de, Kremlin bunu doğrulamadı.

Ve ne gariptir ki, ekran yorumcularımız da dâhil hâlâ birçok kişi görüşmüşler gibi konuşuyor.

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Trump gelince bize etkisi ne olur?

Eh, heyecanlı soru elbette...

Olumlu düşünen çok...

Tamam ama anlamadığım şey şu...

Ne çabuk unuttuk, Trump'ın ilk döneminde "Ekonominizi 24 saat içinde bitiririm" tehdidini ve diğerlerini...

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"Yenidoğan Çetesi"nin işbirliği yaptığı hastanelerden birinin adı (şimdi açık yazmayayım, hukuki süreç devam ediyor) her seferinde dikkatimi çekiyor: "Doğru ve ahlaklı davranış pratiği" anlamına gelen antik Yunanca bir terim...

Çok sarsıcı buluyorum bunu...

Bir sembol ve derin bir ama sanki...

Toplumca gelinen noktanın yüzümüze vurduğu tokat...

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"Yenidoğan Çetesi"ni medya hakkıyla konuşuyor. Alkışlıyorum.

Lakin halkın duyarlılığı ister istemez ötelere uzanıyor: Mesela yeni doğanlara bunları yapabilen bir insan tipi ve buna izin veren bir sistem acillere düşmüş ihtiyarlara neler yapmaz? Yalan mı?

O hâlde hukuki süreç ayrı ama artık çok geniş kapsamlı bir idari sorgulama ve yenilenmeye de ihtiyaç var.

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Biliyoruz, iş hayatı ve sporda "motivasyon" teriminin kullanımı çok zamandır itici bir hâle gelmişti.

Şimdi tümden nefret eder hâle geleceğiz...

Tanıklar, "Yenidoğan Çetesi"nin ara ara işbirliği yaptıkları hastane çalışanlarına "motivasyon parası" verdiğini anlattılar duruşmada... "Aynen böyle devam edin, hatta daha da gayret gösterin" diye para dağıtmış adamlar...

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Sosyal medya korku üretmeyi çok seviyor...

Yenilecek, içilecek, yapılacak bir şey kalmadı gibi. Hepsi tehlikeli.

20 kişilik bir araştırma(!!!) bulunuyor, hemen sosyal medyaya aktarılıyor:

"Üzüm kanser yapıyor; muz öldürüyor, duvar boyası karaciğere hasar veriyor, uçakla çok seyahat beyin fonksiyonlarını azaltıyor, vd." Sonuç?..

Korkuyla uyuşturulmuş, büzülmüş zihinler...

Yeni Dünya Düzeni tasarımının istediği şey...