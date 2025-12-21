Viral Galeri Viral Liste Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm

Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm

Türkiye genelinde hava durumu hızlı bir değişim sürecine girerken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken, bazı şehirlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların ardı ardına yaptığı uyarılar, özellikle hafta sonu ve yeni hafta için temkinli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:23
Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Güney Ege, İç Ege'nin bazı kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm

Özellikle Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildiriliyor. Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN "SARI" KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda Muğla ve Antalya için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusunda, sabah saatlerinden itibaren ise Antalya genelinde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle dere yatakları, alt geçitler ve kıyı kesimlerinde yaşayanların uyarıları yakından takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm

AKDENİZ'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Yağışların yanı sıra rüzgar da bazı bölgelerde etkisini artıracak. Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinde de benzer şekilde kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA