Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm
Türkiye genelinde hava durumu hızlı bir değişim sürecine girerken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken, bazı şehirlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların ardı ardına yaptığı uyarılar, özellikle hafta sonu ve yeni hafta için temkinli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:23