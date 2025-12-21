Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Güney Ege, İç Ege'nin bazı kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.