Viral Galeri Viral Liste Kendiliğinden yetişiyor 100 aileye gelir kaynağı! Amerika ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor

3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanda kendi kendine yetişmesi bir yana köylülerin de adeta gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Bölge sakinleri ormanlık alanı 3'e bölüp doğal ortamda yetişen bu ürünü topluyor. Bir aile ortalama 60 bin kazanırken bu toplananlar ise Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok yere gönderiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2025 21:22
Köydeki ormanda doğanın bir hediyesi olarak kendi, kendine yetişen bu ürün birçok şeye adeta şifa. Bu özelliği bir yana bölge halkı tarafından toplanarak satılan bu ürün ile ciddi bir gelir elde ediliyor.

Bölgenin neredeyse geçim kaynaklarından biri haline gelene bu bitki başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan bu bitki Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman köylüsüne geçim kaynağı oldu. Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde her yıl aralık, bazı yıllar ocak-şubat aylarında yaklaşık 4 haftalık dönemde hasadı yapılan bu bitki yaklaşık 100 aileye gelir sağlıyor. Meydanda toplanıp tartımı yapılan bitkinin kilosu 25 liradan firmalar tarafından yerinde alınıp işlenmek üzere götürülüyor, işlenmiş ürünler ise Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izin ile yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 3'e bölüp köy sınırları içerisinde kendiliğinden doğal ortamda yetişen defne ağaçlarından 3 yılda bir hasat yapılıyor.

Hasat zamanında çoluk çocuk şafak vakti evlerinden çıkarak dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri defne çuvallarını, köy meydanında istifliyor.

5 KİŞİLİK AİLE 60 BİN TL ELDE EDİYOR

Meydanda toplanan tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 25 liradan satın alan firmalar ürünü işlemek üzere İzmir'e götürüyor. Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 60 bin lira gelir elde ediyor

