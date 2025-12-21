Viral Galeri Viral Tıkla Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var

Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var

Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alan Bermuda Adaları, yıllardır jeologların aklını kurcalayan sıra dışı bir yapıya sahip. Bunun nedeni popüler kültürde sıkça anılan Bermuda Şeytan Üçgeni değil; adaların, klasik jeoloji kurallarına göre var olmaması gereken bir kabuk yükseltisi üzerinde duruyor olması. Son araştırmalar, bu tuhaflığın arkasındaki nedeni açıklayabilecek yeni bir ipucu sunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 12:04
Bermuda takımadaları, yaklaşık 33 milyon yıl önce gerçekleşen volkanik faaliyetlerin ürünü olan 181 küçük adadan oluşuyor. Ancak bu durum, dünyadaki benzer volkanik ada zincirleriyle kıyaslandığında önemli bir fark barındırıyor. Hawaii gibi örneklerde, adaları besleyen aktif ya da derinlere uzanan bir manto sütunu bulunurken, Bermuda'da böyle bir yapıya dair güçlü bir kanıt yok.

Bu da doğal olarak şu soruyu doğuruyor: Eğer adaların altında onları yukarıda tutan bir manto sütunu yoksa, Bermuda neden hala suların üzerinde?

DENİZ TABANINDAKİ ŞİŞKİNLİK VE BÜYÜK ÇELİŞKİ

Jeologlar, Bermuda'nın altında belirgin bir "şişkinlik" (jeolojik anlamda deniz tabanı kabarması) olduğunu uzun süredir biliyor. Normal şartlarda bu tür kabarmalar, sıcak ve hafif malzemenin derinlerden yükselmesiyle oluşur ve zamanla çöker. Ancak Bermuda'daki şişkinlik, milyonlarca yıldır varlığını koruyor.

Üstelik bölgede uzun süredir herhangi bir volkanik faaliyete rastlanmıyor. Bu durum, adaların çoktan okyanusa gömülmüş olması gerektiği yönündeki beklentilerle çelişiyor.

DEPREM DALGALARI YENİ BİR YAPIYA İŞARET EDİYOR

Araştırmacılar, Bermuda'nın altından geçen deprem dalgalarının kayıtlarını ayrıntılı biçimde inceledi. Bu dalgalar, yoğun kayalarda daha hızlı ilerlerken daha hafif ve az yoğun maddelerde yavaşlıyor. Ortaya çıkan hız farkları, Yer'in derinliklerindeki yapıları dolaylı olarak ortaya koyabiliyor.

Elde edilen veriler, okyanus kabuğunun hemen altında, yaklaşık 20 kilometre kalınlığında ve görece düşük yoğunluklu bir kaya tabakasının varlığına işaret ediyor. Bu tabakanın, bir manto sütunu olmadan da kabuğu yukarı iterek deniz tabanındaki şişkinliği destekleyebileceği düşünülüyor.

MİLYONLARCA YILLIK BİR MİRAS

Bilim insanlarına göre bu kaya tabakası, Bermuda'nın 30–35 milyon yıl önce volkanik olarak aktif olduğu dönemde oluşmuş olabilir. Zamanla soğuyup yerinde kalan bu yapı, bugün hâlâ adaların batmadan varlığını sürdürmesini sağlayan temel unsur olabilir.

Her ne kadar bu yorum, sismik verilerin olası açıklamalarından yalnızca biri olsa da, Bermuda'nın jeolojik kaderini anlamada önemli bir adım olarak görülüyor.

