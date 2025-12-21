Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var
Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alan Bermuda Adaları, yıllardır jeologların aklını kurcalayan sıra dışı bir yapıya sahip. Bunun nedeni popüler kültürde sıkça anılan Bermuda Şeytan Üçgeni değil; adaların, klasik jeoloji kurallarına göre var olmaması gereken bir kabuk yükseltisi üzerinde duruyor olması. Son araştırmalar, bu tuhaflığın arkasındaki nedeni açıklayabilecek yeni bir ipucu sunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 12:04