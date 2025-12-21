Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var

Bermuda takımadaları, yaklaşık 33 milyon yıl önce gerçekleşen volkanik faaliyetlerin ürünü olan 181 küçük adadan oluşuyor. Ancak bu durum, dünyadaki benzer volkanik ada zincirleriyle kıyaslandığında önemli bir fark barındırıyor. Hawaii gibi örneklerde, adaları besleyen aktif ya da derinlere uzanan bir manto sütunu bulunurken, Bermuda'da böyle bir yapıya dair güçlü bir kanıt yok.

Bu da doğal olarak şu soruyu doğuruyor: Eğer adaların altında onları yukarıda tutan bir manto sütunu yoksa, Bermuda neden hala suların üzerinde?