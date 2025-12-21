Viral Galeri Viral Liste BİM aktüel 23–26 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı: İşte indirimli ürünler

BİM aktüel 23–26 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı: İşte indirimli ürünler

BİM, 26 Aralık Cuma günü başlayacak aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ve ev aletlerini öne çıkarıyor. LG NanoCell 4K televizyonlardan Kumtel temizlik ve mutfak ürünlerine kadar birçok elektronik ürün, sınırlı stoklarla raflarda yerini alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 13:34
23 Aralık Salı ve 26 Aralık Cuma günleri geçerli BİM Aktüel ürünler listesinde televizyon, ev aletleri, mutfak ürünleri ve temel ihtiyaçlar öne çıkıyor. Aktüel ürünler sınırlı stoklarla satışa sunulacak. İşte BİM 23-26 Aralık aktüel ürünler listesi...

BİM AKTÜEL – 23 ARALIK SALI'DAN İTİBAREN

Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 329 TL

Elseve Şampuan 400 ml: 105 TL

Fairy Yüzey Temizlik Havlusu: 99 TL

Cif Krem 750 ml: 59,50 TL

Yumuşatıcı 1500 ml: 95 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 1100 ml: 79 TL

Domestos Yüzey Temizleyici 1500 ml: 69,50 TL

Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 L: 175 TL

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı: 279 TL

Orkid Hijyenik Ped (çeşitler): 89 TL

Durex Prezervatif: 199 TL

Diş Macunu / Diş Fırçası: 59 TL'den

Duş Jeli 1000 ml: 55 TL

Kedi Mamaları: 55–65 TL

Ülker Laviva Dolgulu Çikolata 100 g: 79 TL

Keyifçe Kabuklu Ceviz 1 kg: 199 TL

Cool Lime Çeşitleri 310 ml: 39,50 TL

Yenikavaklı Şalgam Suyu 3 L: 55 TL

Sarıyer Şekersiz Gazoz / Gazlı İçecek 2,5 L: 49,50 TL

Pin Şeftali / Beyaz Çaylı İçecek 1 L: 39,50 TL

Tchibo Gold Çekirdek Kahve 500 g: 395 TL

Meysu Meyveli İçecek 1 L: 42,50 TL

Karışık Kuruyemiş Paşa 40 g: 24,50 TL

Swiss Alps / Baron / Bitter Çikolata: 85 TL

Kinder Sürpriz Yumurta 20 g: 37,50 TL

Ülker Halley Hindistan Cevizli (3'lü): 43 TL

Biskrem Cookie Extra 184 g: 42 TL

Delly Protein Bar: 42 TL

7Days Kakao Kremalı Kruvasan: 19,75 TL

NutFest Kavrulmuş Fındık 250 g: 295 TL

Patos Cips Çeşitleri: 34,50 TL'den

Master Puff Mısır Çerezi: 21 TL

Safya Ayçiçek Yağı 5 L: 379 TL

Mezzet Meze Çeşitleri 200 g: 50 TL

Efsane Pilavlık Pirinç 5 kg: 279 TL

Hasata Şeker Fasulye 500 g: 149 TL

Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml: 79 TL

Söke Lavaş Tortilla 648 g: 49,50 TL

Dr. Oetker Zencefilli Tarçınlı Kurabiye 500 g: 76 TL

Dr. Oetker Krem Şanti (3'lü): 89 TL

Dr. Oetker Kakao 100 g: 95 TL

Pakmaya 3'lü Puding: 85 TL

Tamek Garnitür 550 g: 45 TL

Gusdo Rendelenmiş Domates 700 g: 34,50 TL

Gusdo Doğranmış Domates 400 g: 22,50 TL

Kemal Kükrer Acı Biber Sosu 250 g: 59 TL

Tukaş Makarna Sosları 360 g: 36 TL

Tukaş Sos Çeşitleri: 39 TL

Aik Uzak Doğu Sosları 200 ml: 55 TL

Pınar Mayonez 300 g: 85 TL

Yurt Yaprak Sarma 400 g: 65 TL

Barilla Lazanya 500 g: 99,75 TL

Arbella Makarna Çeşitleri 500 g: 19,75 TL

Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg: 125 TL

Dr. Schar Glutensiz Un / Ekmek: 79 TL

Saygın Tuz Çeşitleri 500 g: 39 TL

BİM AKTÜEL – 26 ARALIK CUMA

Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon: 799 TL

Maisto 4x4 Metal Arabalar: 299 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Org: 599 TL

Tombul Kamyon: 299 TL

Oyuncak Futbol Sahası: 279 TL

Sürtmeli Dinozor İş Araçları: 125 TL

Lisanslı Oyun Çadırı: 479 TL

Ahşap Bloklar (100 Parça): 399 TL

Sepetli Yiyecek Oyun Seti: 139 TL

Magnet Puzzle: 239 TL

Desenli Soft Büyük Top: 69 TL

Çantalı Güzellik Tamir Seti: 199 TL

Bas Bırak Sevimli Araçlar: 75 TL

Oyuncak Hayvanlar: 49 TL

Su Halka Oyunu: 59 TL

Uzaktan Kumandalı Mini Araba: 799 TL

Oyuncak Arabalar: 29 TL

Rolling Fast Askeri Araç Seti: 299 TL

Uzaktan Kumandalı Araba: 379 TL

Oyuncak Sandviç Seti: 189 TL

Çantalı Doktor Seti: 129 TL

Çek Bırak Yarış Oyunu: 159 TL

Oyuncak Manken Bebek: 179 TL

Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 159 TL

