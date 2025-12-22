Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de geceye damga vuran hata! Yanlış anlaşılan soru erken vedayı getirdi

Milyoner’de geceye damga vuran hata! Yanlış anlaşılan soru erken vedayı getirdi

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 21 Aralık 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Merve Nur Şahin, henüz yarışmanın başında yaşadığı talihsizlikle dikkat çekti. Soruyu yanlış anlayarak hatalı bir yanıt veren Şahin, yarışmaya erken veda etti ve geceye damga vuran anlardan birini yaşadı.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 01:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 01:54
23 yaşındaki Merve Nur Şahin'in İstanbul'da yaşadığı belirtti.

Uluslararası İlişkiler bölümü son sınıf öğrencisi olan Şahin, aynı zamanda yönetici asistanı olarak görev yaptığı aktardı.

Milyoner'e bir arkadaşıyla birlikte geldiğini belirten Şahin, arkadaşının başarı dileklerini iletmesinin ardından yarışmaya başladı.

