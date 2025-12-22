Milyoner’de geceye damga vuran hata! Yanlış anlaşılan soru erken vedayı getirdi

ATV ekranlarının yıllardır en çok sevilen, eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 21 aralık Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın bu bölümünde, Merve Nur Şahin, yarışmacı olarak yer aldı.