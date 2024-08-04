Mikroplara da akıl ve irade bahşedilmişti. Saldırdıkları insanlar deliye dönüyorlardı ama kendilerini çok akıllı ve her şeyden haberdar sanmaktan da vazgeçmiyorlardı. Kimse birbirini anlamıyordu."

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Nereden bu satırlar?Ne anlatıyor peki?1918-1919'daki İspanyol Gribi'nin kehaneti mi?Yoksa bugünlere kadar uzanalım mı?Raskolnikov, insanın gelecekteki dönüşümünü mü görüyordu rüyasında?

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Bir kere şurada anlaşalım...Beğenmeyeni başka köşeye alalım...Ben büyük edebiyatçıların hayatından söz etmeyi sürdüreceğim...BöyleceİNSAN davranış ve düşüncelerine dahayakından bakacağız.

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bugün gibi berrak biçimde hatırlıyorum...Henüz ilkokul son sınıftaydım ve her gece ışıklar söndürüldükten sonra salondaki kitaplıktannın 2. cildini kaptığım gibi odama koşuyor, sabahlara kadar okuyor, sonra kimse uyanmadan yerine koyuyordum.İlk cildi annemle babamın yatak odasındaydı, ulaşamıyordum ama sıkıntı yoktu;Artık Tommiks, Teksas'la işim olmazdı.

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Onu çok sonra öğrendim...Zweig mesela biraz abartarak şöyle yazar:Babası hekimdir.Yoksullar için açılmış bir hastanede çalışmaktadır ve aile aynı binada yaşamaktadır.Küçük Dosto yazları hastane bahçesindeki hastalar ve yakınlarıyla konuşmayı sever ama babası bunu fark edince bu sohbetleri yasaklar.Belki bu yüzden...derbiyografisini yazan Edward Hallet Carr.

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Bak şimdi!Yerim yine yetmedi...O halde"İnsanlar anlamsız bir inatla birbirlerini öldürdüler. Yangınlar ve kıtlık vardı. Salgın yayıldı. Her şey yıkıma dönüştü. Dünyayı baştan inşa edecek insanlar vardı ama onları kimse işitmedi, fark etmedi."