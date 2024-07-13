13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Haftanın notları: Cilalı yalanlar
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Cilalı yalanlar

Haftanın notları: Cilalı yalanlar

13.07.2024, Cumartesi
Her haftaya bir yeni felaket tasarımı veya kehanet yetiştiren Youtube videolarını izliyor musunuz?
Gelecek beklentisini "kıyametçiliğe" çevirmiş Tiktok ya da Instagram videolarına bakıyor musunuz?
Başka videolar en fazla birkaç bin kişi tarafından izlenirken bunların izlenme oranları hızla yüz binleri buluyor...
Neden? Ne oldu da böyle olduk?
Zaman tükendi mi?
Bildiğimiz hayat tarzlarının sonlarına yaklaştığımızı mı seziyoruz?
Yoksa bu da bir tür "toplumsal sarhoşluk" yöntemi mi?
Korkuyla uyuşturuyorlar bizi belki de...
Ya da...
Bir kapının eşiğine geldik dayandık da, şimdilik kapının ardındakinin adını koyamıyor muyuz?

***

Geçen yüzyılın büyük sosyologlarından Karl Manheim 1920'lerde şöyle yazmıştı: "Her yerde bir mesih bekleniyor.
Hava irili ufaklı kâhinlerin vaazlarıyla dolu. İçimizde günümüz toplumunun tatmin edemeyeceği kadar büyük özlemler yeşeriyor. Hepimiz olgunlaştık. Ama ürünlerimizi hasat edecek kimse yok." Manheim bunları yazdıktan bir süre sonra Weimar Cumhuriyeti yıkıldı.
Naziler yükseldi. Dünya hızla savaş atmosferine girdi, sonrası malum...

***

"Bu ceket bana çok yakıştı" der gibi, "Bu bluzla çok hoş oldum" diye düşünür gibi... "Bu yalan bende şahane duruyor" tavrı!

***

"Hayaller gerçek oldu" diye bir deyim vardı, çok tutulurdu. Şimdi kimseden duymuyorum. Artık bütün hayaller yalan mı oluyor yoksa?

***

Olimpiyatlara az kaldı...
Yine o sahte "Spor, barış ve kardeşliktir" naraları atılacak; yine çocukluklarını antrenmanlara feda etmiş gencecik insanlar deli gibi kendilerini zorlayarak birbiriyle yarışacak, kitleler de onları alkışlayacak...
Seviyoruz cilalı yalanları...

***

İsrail'in katıldığı bir olimpiyat, soykırımın üzerini örtecek.
Korkunç bir rezalet.
Lakin Olimpiyat Komitesi'nde "numara" çok; Filistinli sporculara elemeleri geçemeseler bile olimpiyatlara katılacakları bildirildi...

***

Zeytinyağını artık parfüm şişelerinde satsınlar....
Fiyat/performans uyumu açısından bakarsak, akla en uygun çözüm bu.
Hakiki bir Çanakkale domatesi dilimi üzerine iki damla veya iki fıs fıs soğuk sıkım sızma zeytinyağı...
Nasıl ama, fena fikir mi?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Dün dündü; bugün bambaşka... 12.07.2024 Cuma
Bir yüzleri var, o da bu rezil yüzleri 11.07.2024 Perşembe
Bu yaz... 09.07.2024 Salı
Hedef Cumhur İttifakı 08.07.2024 Pazartesi
Tolstoy öldü mü öldürüldü mü? 07.07.2024 Pazar
Haftanın notları: Hep böyledir bu işler! 06.07.2024 Cumartesi
Yutmayın bu tezgâhı! 05.07.2024 Cuma
Sakin ve akıllı olmaya mecburuz 02.07.2024 Salı
Gelecek krizi 01.07.2024 Pazartesi
Hiç yan yana gelmediler 30.06.2024 Pazar
Daha Fazla Gör