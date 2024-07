1959 Temmuz ayıydı..., New York'taki kültür ve teknoloji sergisine Sputnik uydularını getirmişler ve Amerikan ruhunu sarsmışlardı.O hâldeiçin Ruslara verilecek en iyi cevap Moskova'da birgösterisi yapmaktı...Sokolniki Park'ta on dönümlük bir çadır içine kocaman bir Amerikan mutfağı, salonu, garajı yerleştirdiler.O dönem Başkan Yardımcısı olan R. Nixon'a göre sergi "tipik, dürüst, mutlu ve demokrasiyi seven Amerikalıları" komünistlere gösterecekti.

Sergiye Sovyetler Birliği Devlet Başkanıgeldi.Kameralar önünde lafladılar.Kruşçev, sergilenen eşyalarla dalgasını geçiyordu. Hatta bir ara,diye sormuştu., bozuldu tabii...Rusların Amerikan dehasından öğreneceği çok şey olduğunu ima ederek, "Nihayetinde her şeyi de bilmiyorsunuz" dedi.Kruşçev de şöyle karşılık verdi: "Evet, siz de komünizmden korkmaktan başka hiçbir şey bilmiyorsunuz."

Malum, bugünlerde yine(Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü) konuşuyoruz...ittifakgerçekte yukarıda anlattığım manzaranınsıdır...Bir refah projesinin korunması için örgütlenmiştir.Bunu kestirmeden anlatmak istediğim için yukarıdaki manzarayı aktardım...

Fakat köprülerin altından çok sular aktı...

"Amerikan hayat tarzı" kendi içinden çürüyor...

Düşünebiliyor musunuz?

Zamanında Moskova'da sergiledikleri evin kredi borçlarını ödemekte zorlanan insanların ülkesi ABD.

Neoliberal iştahla komünizmi sarsıp yıktılar; bütün dünyayı kendilerine benzettiler.

Dünya da onlarla birlikte bozuluyor.

İşte bu yüzden...

NATO'nun varlığı asıl şimdi dünyaya karşı çıplak bir tehdide dönüşmek üzere...

Bu noktaya mim koyun!

