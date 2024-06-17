Yıllar, yıllar önceydi; Yeni Yüzyıl gazetesinde böyle yazdığımda...Sonra Facebook'un ortalığa hakim olduğu dönemde bu söz aldı yürüdü; benden çıktı, başkalarının sanıldığı bile oldu.Şimdilerde yazılarımı yazdığım kafeye giderken önünden geçtiğim çay ocağının camekanında bu sözü görüyorum.

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Eski zaman...Şunu da demişim:Hâlâ büyük ölçüde böyle düşünüyor, böyle yaşıyorum.

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2012'de...Not defterime şu notu düşmüşüm: "Garson soruyor: "" Hep çay istememe alışmış. "", diyorum çantamdan bilgisayarımı çıkartırken;Tabii içtiğim kahve değişti...Artık yeni kuşak kahvecilerin türlü çeşitli kahvelerini tercih ediyorum.Türk kahvesini ise sadece yemek üzerine tercih ediyorum.

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Çay yazacağım ama siz muhtemelen internet üzerinden okurken yazının üzerine bir kahve makinası reklamının bindirildiğini göreceksiniz.Kahve sevgisi süratle artıyor.Daha doğrusu,

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80'li yıllardı sanırım.Londra'da Charing Cross tarafındaki kitapçılar arasında bir küçük çay butiğiyle karşılaşmış ve daha vitrinine bakarken büyülenmiştim.Butikten içeri girdikten sonra üzerindeyazan egzotik bir kutuya vurulmuştum. Tattırdılar. Kuzey Hindistan çay yapraklarının ağaçlara serilip tütsülenmesiyle elde edilen tat çok ilginçti. Bu çaya bağlılığım o gün başladı, hâlâ sürüyor.Bu tür dükkanların benzerlerinin bizde açılması için 20 yıl kadar geçmesi gerekti. Çünkü biz çayın incelikli tatlarından çokni seviyorduk; hatta ince belli bardağı avuçlarımızın arasındaher şeyden çok önemsiyorduk.

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Hep merak edilmiştir...Şu Marco Polo var ya...Önce Avrupa, sonra bütün dünyanın çayı tanıyıp sevmesi için dört yüz yıl geçmesi gerekti.

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Çocukken hep onu içerdik; iyice seyreltilmiş, açık çay.Kaynaklar 19. Yüzyıl Rusya'sını gösteriyor. Çok açık içilen çayaderlermiş; "subay çayı."