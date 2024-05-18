, diyorlar.Sosyal medyanın havalı olmak isteyen tiplerinin anlamak istemediği şey şu: Olayın inanmakla ilgisi yok.Dinlemekle ilgisi var; umursamakla ilgisi var...Kimse bir başkasının ne yaptığını umursamıyor; siz dâhil hepiniz sadece kendinizle ilgilisiniz." Bir Amerikalı komedyenin sözleri bunlar...Haklı!Hem şumecazı neyin nesi Allah aşkına!Çoğunuzun bir yere gittiği yok!Dön baba dön, hep aynı yere dönülüyor.

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Bugünlerde elimde'ünyeni şiir kitabı "Saçlarına Çöken HerBeyazın Neşeli Bir Siyahı Vardı"yla dolanıyorum.

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Bizim aklı başında sandığımız TV programlarında bazı konuklarınsaldırıyı sıradan göstermeye çalıştıkları saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova şöyle diyordu:

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'da olup bitenleri anlamak için önce bu halkın Slav olduğunu bilmek gerekir.Sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içinde yaşadıklarını öğrenmekte fayda var.Ve mutlaka İkinci Dünya Savaşı öncesinde olup bitenlere ve savaştan hemen sonra neler olup bittiğine bakmalısınız...

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Geçen aralık ayından beri AB medyası Slovaklar için şu tabiri kullanıyor:Neden?Bir...ABD'ye inanmıyorlar.İki...Dünya Sağlık Örgütü'ne inanmıyorlar.Böyle olunca da "komplo teorilerine inanıyor" sayılıyorsunuz.böyle belirleniyor.

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Gazze şu tanımlama ihtiyacını net biçimde ortaya çıkardı:ABD'deki üniversite öğrencileri bu devletin varlığının zeminini şöyle anlatıyorlar: Amerikan hükümetini ve kurumlarını istediğin gibi eleştirebilirsin ama asla İsrail'i eleştirmene izin verilmiyor. O hâlde bu devletin gerçek adı nedir?