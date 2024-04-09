Fizikçi Ye Wenjie'nin ağzındandökülen bu söz şu sıralarda ortalığı kasıpkavuranadlı diziyiizlerken zihninizde sürekli çınlıyor...Tespit doğru...Peki dışarıdan müdahale dışında bir çözüm yok mu?

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"Dışarısı" neresi?Günümüz insanının aklına bu durumda hep uzay ve uzaylılar geliyor.Medya endüstrisi de bu düşünceyi kışkırtıyor.Dikkat edin!nin ilahi özelliği sonlandırılmak isteniyor; yerini uzaydan gelmesi beklenentasavvuru alıyor...Bilimkurgu hikâyeleri, filmleri, dizileri hep bu çizginin üzerinde inşa ediliyor...

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Çinli yazarbu dizinin uyarlanma hikâyeside ilginç...2019 yazında Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yapımcıları, Japonya'daki basın tanıtımından dönerlerken uçakta Liu Cixin'in kitabını okuyorlar...İçlerinde 159 Emmy adaylığı, 59 Emmy ödülü almış dizilerini bitirmenin burukluğu var.Sonunda ne oluyor dersiniz...Benioff ve Weiss, Pasifik Okyanusu'nun üzerinde 35 bin feet yükseklikte ellerindeki kitaplara bakıp kararlarını veriyorlar: Şimdi sıra 3 Cisim Problemi'nde...

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Geçen akşam bitirdim diziyi...İzlenmeli mi? Kesinlikle.Fizikteki "3 Cisim Problemi"ne takılmalı mı?Hayır!O işin "bilim" süsü..."Uzaydan gelip dünyaya müdahale edecek yabancılar" fikrinin ele alınışına dikkat etmek üzere izlenmeli...Önümüzdeki günlerde "uzaylılar" konusunun iyice ısıtılacağından emin olabilirsiniz...Zihinlerde şöyle bir soru da var elbette:

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Dizinin hikâyesi içinde bir yerde sarsıcı bir viraj var...

400 yıl uzaktan dünyaya doğru hızla gelmekte olan yüksek bilinç sahibi uygarlıkla dünyadaki işbirlikçilerinin ("inananları") arası bozuluyor.

Niye?

Fizikçi Ye Wenjie sorgusunda bu kopuşun nedenini şöyle açıklıyor: "Hakkımızdaki gerçeği öğrendiler. Yalan söylüyoruz, aldatıyoruz. İçimizde onların anlayamadıkları bir karanlık var. Bir arada yaşamak için tehlikeli varlıklarız."

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