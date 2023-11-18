Haftanın notları: Var mı böyle bir şey?

Çocuklar şu bir hafta içinde gerçekten tatil yapıp biraz olsun zihinlerini dinlendirebildiler mi?Hayır!Benim çevremdeki bütünçünkü her yere okulu taşıyorlar;ödev, ödev, ödev...Sonuç?Bildim bileli, değişmeyen gerçek.Okulda oyalıyorlar, evde oyalıyorlar; dişe dokunur hiçbir şey öğretmiyorlar.Çok ciddi biçimde iddia ediyorum; günümüzün ilkokul çocukları anlamlı ne öğreniyorsa, kendi çabasıyla ve okul dışı çevresinden öğreniyor.

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Yukarıda söylediklerim devlet okulunda okuyan çocuklar için...Özel okul başka...Hele bazı özel okullar çok başka...Onlar da tabiimeşguller, ayrı!

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Bir öğretmen arkadaşım anlatıyor:Şaşırmadım ama yine de şaşırmak istiyorum: "Yapma yahu, seviye bu mu?"Cevap veriyor: "Ben öğretmenler odasına gireceğim diye korkudan ölüyorlar, bunu gözlerinden okuyorum; çünkü ben Filistin konusunu açacağım ve onlar Gazze'den gelen videoları göstereceğim, biliyorlar.."

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Uzun yıllarını yurtdışında ve özellikle İskandinav ülkelerinde geçiren yeğenimden mesaj...Bir dizi instagram hikayesinden alınmış örnekleri ekleyip şöyle yazıyor: "Sıkı muhafazakar arkadaşım da dahil bizimkilerde ise lunapark ve yeme içme resimleri var."

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Neydi?Tarafsız demokratik, evrensel düşünce çabası mıydı?Öyle yutturdular bize Avrupa'nın günümüzdeki felsefe üretimini...Alman düşünürve diğerlerinin "" tavrı bu yalanın ifşasıdır.Ataları da pek farklı değildi zaten...Dibine kadar ırkçıydılar, Afrikalıların bir tür "hayvan" olduğuna, Doğuluların "büyücü"lüğüne inanıyorlardı ve kalkıp bize"ı anlattılar...

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Var mı böyle bir şey?Fazlalıklardan ve bazı hazlardan, sadece bir moda, satın alınacak yeni bir trend, o kadar!