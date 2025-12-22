22 Aralık 2025, Pazartesi

Saran’ın savunması çöktü! “17-18 ay önce” demişti: Dijital inceleme 5 ayı gösterdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş ağında yeni perde açıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da soruşturma kapsamında Habertürk'te sunucu olarak çalışan Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçen mesajların 17-18 ay önce atıldığı ortaya çıktı. Buna göre çözümlenen ses dosyasında ikili arasında yaşanan diyaloğun yaklaşık 5 ay önce gerçekleştiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 20:13
Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunun ardından eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk'te sunucu olarak çalışan Ela Rümeysa Cebeci'nin de araları bulunduğu pek çok isim gözaltına alınmıştı. Olayın iç yüzü derinleşirken gözaltına alınan isimlerden biri de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a 'Uyuşturucu madde temin etmek', 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' ve "uyuşturucu kullanma" suçları yöneltildi.

CEP TELEFONUNDAN TESPİT EDİLDİ

Saran'ın uyuşturucu kullandığı ve imkan sağladığına dair yöneltilen suçlamalar, Habertürk'te çıkan kirli ağ sonrasında gözaltına alınan sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonundan tespit edildi.

17-18 AY DEMİŞTİ AMA…

İfadeye çağrıldığında yurtdışında olan Saran'a ait evlerde arama yapılmış, Çanakkale Assos'daki bahçeli evinde bulunan folyodaki maddenin de ilk incelemelerde uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti.

Saran ifadesinde kendisine gösterilen uyuşturucu içerikli mesajlarla ilgili "bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalarımız, mesaj içerikleri daha önceki izlediğimiz filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espriden dolayıdır. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır" demişti.

5 AY ÖNCE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak yapılan dijital incelemenin ardından soruşturma dosyasına giren mesajların geçtiğimiz Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirildiği tespit edildi.

SES DOSYALARI DA ÇÖZÜLDÜ

Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındığında cep telefonuna el konulmuş, kendi rızasıyla da telefonun şifresini vermişti.

Cep telefonunda çözümlenen ses dosyalarında Ela Rümeysa Cebeci ile Saran arasında geçen konuşmalar savcılık için uyuşturucu şüphesini ortaya koyan deliller oldu.

"SEN DE VAR MI ONDAN?"

Saran'ın "tamam Pazar teyitleşiriz. Sen de var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Assos'a gitcem birazdan geç dönmem herhalde, tamam.

"BEN ESCOBARMIYIM NEREDEN BULAYIM"

Konuşuruz hadi bay bay." dediği, Ela Rümeysa Cebeci "ben escobarmıyım nereden bulayım. Sen yetiştiriyordun ya başkanım. Yol birkaç dal takılalım haberleşiriz" dediği mesajlara yansıdı.

"GELİRKEN OT GETİRMEYİ UNUTMA"

1 Haziran 2025'te Saran'ın uçağından fotoğraf gönderdiği Ela Rümeysa Cebeci'nin 6 Temmuz'da ise "bana gelirken ot (emoji ile) getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" yazdığı da uyuşturucu şüphesini artıran deliller oldu.

"BAHÇEDEN TOPLA GETİR BANA"

Uyuşturucuya temin suçlamasına ise Ela Rümeysa Cebeci'nin Saran'a gönderdiği "ama varya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum acayip rahatlatıyor. Müthiş bişeymiş o, bahçeden topla getir bana birdahakine" mesajı oldu.

SONUÇLAR BU HAFTA ÇIKACAK

İfadesi alındıktan sonra kan, saç ve idrar örneği alınan Sadettin Saran'ın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak testlerin ardından sonuçlarının bu hafta çıkmasının beklendiği öğrenildi.