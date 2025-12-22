22 Aralık 2025, Pazartesi
Saran’ın savunması çöktü! “17-18 ay önce” demişti: Dijital inceleme 5 ayı gösterdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş ağında yeni perde açıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da soruşturma kapsamında Habertürk'te sunucu olarak çalışan Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçen mesajların 17-18 ay önce atıldığı ortaya çıktı. Buna göre çözümlenen ses dosyasında ikili arasında yaşanan diyaloğun yaklaşık 5 ay önce gerçekleştiği belirtildi.
