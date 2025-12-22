Viral
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda: Milyonlarca çalışanın yeni maaşı ne olacak?
Tüm çalışanların merakla beklediği asgari ücrette sona yaklaşılırken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. A Haber ekranlarına konuk olan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, enflasyon verileri, yıllık artış sistemi ve satın alma gücü çerçevesinde 2026 asgari ücretine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 23:24