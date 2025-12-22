Viral Galeri Viral Tıkla Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda: Milyonlarca çalışanın yeni maaşı ne olacak?

Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda: Milyonlarca çalışanın yeni maaşı ne olacak?

Tüm çalışanların merakla beklediği asgari ücrette sona yaklaşılırken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. A Haber ekranlarına konuk olan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, enflasyon verileri, yıllık artış sistemi ve satın alma gücü çerçevesinde 2026 asgari ücretine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 23:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 23:24
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda: Milyonlarca çalışanın yeni maaşı ne olacak?

Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak etkileyen 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda: Milyonlarca çalışanın yeni maaşı ne olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını tamamlamasının ardından ekonomik verilerin analiz edildiği aşamaya geçti.

Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda: Milyonlarca çalışanın yeni maaşı ne olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda 12 Aralık'ta başlayan yeni dönem asgari ücret görüşmeleri, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda ilerliyor.

Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda: Milyonlarca çalışanın yeni maaşı ne olacak?

Komisyon, 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda: Milyonlarca çalışanın yeni maaşı ne olacak?

Süreç boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların alım gücünün korunması ve enflasyon karşısında gelir kaybı yaşanmaması gerektiğine dikkat çekti.

SON DAKİKA