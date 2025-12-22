Viral Galeri Viral Liste MSB 1113 sürekli işçi alımı İŞKUR: Kimler başvurabilir? Meslekler ve iller listesi

MSB 1113 sürekli işçi alımı İŞKUR: Kimler başvurabilir? Meslekler ve iller listesi

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için yapacağı geniş kapsamlı personel alımıyla gündemde. Türkiye genelinde birçok ilde istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alınacağını duyuran Bakanlık, başvuru takvimi ve şartlarıyla binlerce adayın dikkatini çekti. İŞKUR üzerinden yürütülecek süreçte hangi mesleklerde alım yapılacağı, kimlerin başvurabileceği ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

2025 yılında Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı yapılacak. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci, kontenjanlar ve şartlar netleşti.

Başvurular İŞKUR Üzerinden Alınacak

MSB işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

ALIM YAPILACAK İLLER VE MESLEKLER

📍 MSB İşçi Alımı Yapılacak İller

İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova.

🛠️ Alım Yapılacak Meslekler

İş Güvenliği Uzmanı, Uçak Elektronik Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Aşçı, Kuru Temizleme İşçisi, Fırın İşçisi, Kalorifer Tesisat Onarımcısı, Sıhhi Tesisatçı, Boyacı-Badanacı, Motorcu, Ofset Baskı Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi, İş Makineleri Operatörü (Hafif), Camcı, Saatçi, Bahçıvan ve Fayansçı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranacak başlıca şartlar şöyle:

⚫Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

⚫Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

