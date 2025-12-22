MSB 1113 sürekli işçi alımı İŞKUR: Kimler başvurabilir? Meslekler ve iller listesi

2025 yılında Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı yapılacak. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci, kontenjanlar ve şartlar netleşti.

Başvurular İŞKUR Üzerinden Alınacak

MSB işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için başvuruda bulunabilecek.