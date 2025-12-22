MSB 1113 sürekli işçi alımı İŞKUR: Kimler başvurabilir? Meslekler ve iller listesi
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için yapacağı geniş kapsamlı personel alımıyla gündemde. Türkiye genelinde birçok ilde istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alınacağını duyuran Bakanlık, başvuru takvimi ve şartlarıyla binlerce adayın dikkatini çekti. İŞKUR üzerinden yürütülecek süreçte hangi mesleklerde alım yapılacağı, kimlerin başvurabileceği ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu.
