Zulmün içinden geçip gün yüzüne çıkıyorSarhoşluğu yendiğinde kendinin farkına varabiliyorŞerdeki hayrın hakikati bütün açları doyuracak bir aş gibi ocakta ağır ağır pişmekte..Bir kapının eşiğinde yeryüzü..."ın nabzı asıl şimdi atmaya başlıyor, başlayacak...(bütün mazumlar adına) bu kapıyı itip araladı...

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Ama bir dakika...Önce şu habere bir göz gezdirelim...Eski İsrail Başbakanıdün şöyle yazdı sosyal medya hesabında:"Uluslararası platformda durumumuz iyi değil.Daha önce bizim elimizde bulunan sosyal medyada, mesela Tik Tok'ta Filistin yanlısı içerik İsrail yanlısı içeriktenfazla. Bunu değiştirmek ve hükümetimize destek vermek için var gücümle savaşacağım."Başbakanlığından önce Ekonomi, Din İşleri ve Savunma Bakanlıkları yapmış bir politikacının kitlelerin uyanışından duyduğu tedirginliği görüyorsunuz...İşte bu yüzden, dünyanın her yerinde,alnından öpmek istiyorum.

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Gazze "" deyip aksiyona geçtikten sonraki haftada ""nın şehirlerindeki hali hatırlıyor musunuz?Duvarlara "İnsan ol, İsrail'in yanında dur" yazıları yansıtılıyordu.Devletler hemen gösterileri yasaklama kararları almışlardı.Bir de şu son haftadabakın...Filistin bayrağı taşımanın yasak olması kitlelerin sokaklara akışını durdurmuyor.Sosyal medya platformlarındakimilyonlarca insanı birbirine bağlıyor.

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Önce pandemiyle ayırdına vardı insanlar pek çok şeyin...

Buraya mim koyun...

Şimdi Gazze direnişi içini dolduruyor.

Uzun sürecek...

Çok uzun sürecek bu ayrışma...

Bir yandan zalim devletler hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni ardalarına koymayacaklar.

Bir yandan da küreselci oligarşi kitlelerin gönlünü "medyatik şefkat gösterileriyle" çalmaya çalışacak...

Hepsini yaşayacağız.

Ama sonu inşallah hayırlara çıkacak...

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NOT DEFTERİ

Bir insanı küçük düşürmenin en korkunç yolu, onun acı çektiğine inanmamaktır ( CESARE PAVESE / Yaşama Uğraşı )