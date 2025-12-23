Viral Galeri Viral Liste Doktor, polis ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak? İşte memur zammı hesap tablosu...

Doktor, polis ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak? İşte memur zammı hesap tablosu...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Zam oranı, ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte netleşecek. 2025 yılının bitmesine sayılı günler kala memur maaşı için farklı zam hesaplamaları araştırılıyor. Peki, 'doktor, polis ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?' İşte memur zammı hesap tablosu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:17
Polis, öğretmen, hemşire, doktor yeni yılda kim ne kadar alacak? Memura enflasyon farkı+1000 TL seyyanen zam

Milyonlarca memurun gözü kulağı yeni yılda yapılacak olan zam oranına çevrildi.

Polis, öğretmen, hemşire, doktor yeni yılda kim ne kadar alacak? Memura enflasyon farkı+1000 TL seyyanen zam

Memur zammı için yeni hesaplar devam ederken 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisine sayılı günler kaldı. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Polis, öğretmen, hemşire, doktor yeni yılda kim ne kadar alacak? Memura enflasyon farkı+1000 TL seyyanen zam

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 olarak hesaplanacak. Enflasyon oranlarının tahminler dahilinde gelmesi halinde en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Polis, öğretmen, hemşire, doktor yeni yılda kim ne kadar alacak? Memura enflasyon farkı+1000 TL seyyanen zam

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak gerçekleşti. Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.

Polis, öğretmen, hemşire, doktor yeni yılda kim ne kadar alacak? Memura enflasyon farkı+1000 TL seyyanen zam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.

SON DAKİKA