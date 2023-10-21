"Ortadoğu'da Washington'un katılımıyla yapılan bütün görüşme süreçleri yozlaşıp kurguya dönüşür ve ölüme mahkûmdur."Bu cümle Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'in 19 Ekim gece yarısı yayınlanan makalesinden...Sonu şöyle geliyor:

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Haber kanallarımız günlerdiryayın yapıyorlar.Çünkü canlı yayın ekiplerinin Gazze'ye girme şansları sıfır...Bu durumdaArtıkizliyoruz olup bitenleri...Gazze'den atılan üç beş roketin Demir Kubbe tarafından yok edilişini "savaş" sanıyoruz. Üç beş İsraillinin paniğini izliyor ama Gazzelilerin çilesine şahit olmakta zorlanıyoruz.Canlı yayın muhabirleri bu çerçeveyi kırmak için bize sözlü olarak Gazze'de yaşananları anlatmak için çırpınıyorlar; onlardan razıyız, ayaklarına taş değmesin...Fakat çevremde görüyorum; zihinler farkına bile varmadanin etkisine göre şekilleniyor.O halde TV'leri izlerken bir yandan da sosyal medyadan Filistin hesaplarını takip etmeli, Gazze'den internet açıldığı zamanlarda gelen görüntüleri dikkatle izlemeliyiz.

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Gazze için süreklitabirini kullanıyoruz.Oysa bu tabir bile anlamını kaybetmekte...ÇünküSanırım konuşurken kullandığımız kimi kalıpları gözden geçirmek zorundayız.

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Oğlunun pedofil dediği, demans özellikleri gösteren, ayakta bile durmakta zorluk çeken Biden'ın ağzına baktı dünya...Çok fena bir şey bu!ABD Başkanı'nın konuşmasının içeriğinden çok esas önemli sözü konuşmasını sunuş biçimindeydi.dedi Biden.ABD, uzun bir süredirpeşindeydi...Çünkü kendi içerisindeki kargaşayı da bu yolla yatıştırabileceğini düşünüyor...

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Bu notları yazmak için mahalleye indim.Her sohbet ortamındadikkat çekiyor.Filistinlilerin çilesi bitecek mi?Nasıl?emekliler arasında ayrıma herkes karşı; her emekliye ek ödeme yapılsın isteniyor.