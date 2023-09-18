Hep gücenik...İçi hınç dolu...Şiddete meftun...Mavi gözlü ve sarışın olmayan yabancılara karşı ırkçı, ayrımcı...Her anlaşmazlıkta çeteleşiveren...İçine düşürüldüğümüz manzara bu!

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" diyecekseniz, derdinizigidin de sokaktaki insana anlatın, bakalımne diyecek...Tamam, sosyal medyanın bu manzarada payı büyük.Ancak sokakta eline her bıçak alanın birinin arkasından koşturduğu gerçek...Trafik kavgaları artık itişip kakışmakla bitmiyor, silahlar çekiliyor, bu da gerçek...Arap turistlerin itilip kakılması, horlanması açık gerçek...Mültecileri otobüsten atanlar, peşlerine takılıp evlerine kadar kovalayanlar "sanal hikayeler"in kahramanları değiller, gerçek kişiler.

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Zamanlama manidar.Seçimlerden önce, muhalefete yakın marjinal kesimlere bakarak böyle bir tablonun ""nı az çok sezmiştik...Hiç tesadüf falan değil, olamaz!Sokak hayvanları meselesinden, halkın inanç dünyasına dair saçma sapan atıp tutmalara kadar geniş bir yelpazede huzursuzluk üretimi var.

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Bir odak bunun için çalışıyor, besbelli.Öyle gizemli, karanlık veya bulanık bir şeyden bahsetmiyorum.Bir "" derken direk olarak"nı kastediyorum...Bana öyle geliyor ki...yeniden çalışmaya başladılar.Bu tablo açık biçimde üzerinde "" planlara ve hareketlere dayanıyor.

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O halde...

Her şeyden önce aile büyükleri gençlere göz kulak olup uyarmalı..

Halk sakin kalmalı ama devlet aktif olmalı...

Şu net! Devletin elini sokakta görmeliyiz.

"Bir görelim bakalım, ne oluyor?" diyerek vakit kaybedemeyiz.

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NOT DEFTERİ

Nasıl yorgun olmayalım? Her ayıplayan bakış, aşağılayan söz, dayanma gücümüzden birazını alıp götürüyor. Oysa 'Bizi anlasınlar!' diye bakıyoruz gözlerine... 'Anlarlarsa, üstümüzden atarız bu yorgunluğu, güven gelir içimize belki...' diyoruz. ( KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı )