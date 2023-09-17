Garip şey...Kanatları bozkırın renklerine bulanmış,klavyeme konuyor.Her kanadına bulanık su damlaları düşmüş sanki...Mavili, kırmızılı kelebekler gibi göz alıcı değil ama hareketleri öyle güzel ki...dedikleri tür buysa, buralarda ne işi var?Varlığına tümüyle yabancı, soğuk, metal bir zemine iniş yaptığını fark edip oturduğum yerin biraz ötesindeuçuyor.

***

20'lerinde bir çift.Nişanlılar.Kız bilmiş bir şey; konuşmuyor, oğlana aldırmıyor, sanki sürekli plan yapıyor.Oğlan mı?Sağ elindeki çatalı menemen sahanının tam orta yerine nişanlayıp daldırıyor. Sol elinde cep telefonu; göz ucuyla oradan mesajları kontrol ediyor. Gelmek istememiş amane uygunbiçimde buraya sürüklenmiş bir çocukgibi...Dayanamıyor, arıyor, hoparlörü açıp konuşuyor.Kahvaltılarına ortak olanlarının sesi onu mutlu, kızı mutsuz ediyor.Kelebek de zaten reçelden memnun değil, sabah rüzgârına bırakıp kendini uzaklaşıyor...

***

diye içimden geçiriyorum.Genç kuşaklara Tiktok videolarındaki gibi hızlı, kısacık anları dolduranyetiyor.Biraz daha ileri yaşlar için durum vahim...Çok çabuk gelen yakınlıktan kaynaklanan yorgunluklar; sosyal endişelere bulanmış tanışıklıklar, haset değiş tokuşları, tatminsizlikler çarçabuk bitiriyor arkadaşlıkları.Kentlerde yakın arkadaşların yerini psikoterapistler, "koç"lar, akıl hocaları aldı bile...Şimdi gözde olandedikleri şey...Geçmişte ancak en yakın arkadaşlarınla paylaşabileceğin mahrem hayallerin bile orada sere serpe boy gösteriyor."Gerektiği anda iletişim kurabileceğin; ara ara göz atabileceğin bir 'ağ'ın var mı? O zaman iyisin!" diyorlar.Bir türbu: Biriktiriliyor, harcanıyor; üretiyor, tüketiyor, dükkânı kapatıp gidebiliyor ve hepsiolup bitiyor.

***

Rüzgâr arttı.Not defterimin yaprakları uçuşuyor.Sarman kedi karışık tostumun sucuklarını ayıklayıp ona vermemi istiyor.Yok, burada yazamayacağım, anlaşıldı.