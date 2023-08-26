2040 yılına kadar kanser vakalarında global olarak yüzde 54.9'luk artış bekleniyor.Biliyorum, bazılarınızdiyecek, bazıları buna dadiye burun kıvıracak...Bu rakamınolduğunubelirteyim de, konuşacaksanız, buna görekonuşun.Yani bu işin şakası yok!Geçen gün "Haberlerde Bahsedilmeyen Salgınlar" başlıklı yazımda kanser ve kalp krizi vakalarındaki artıştan söz etmeme şaşırdınız, biliyorum. Ama bu konu daha geniş konuşulmayı hak etmiyor mu?

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Ülkemizde ailesine, çevresine, mahallesine bakan herkes "kanserde olağandışı bir artış" olduğunu düşünüyor.Peki Sağlık Bakanlığı'nın kanser artışına özel bir çalışma gündemi var mı?Ne yalan söyleyeyim; konuştuğum uzmanlar dadeyip geçtiler.

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Şöyle...İyi fotoğraflar çekilmiş, zengin ve mutlu pozlar verilmiş, münasebetsiz şeyler kadraj dışına atılmış, bu fotoğraflar sosyal medyada birer birer arzı endam etmeye başlamışsa, harcamalara değmiş, tatil işlevini yerine getirmiş demektir.Fotoğraflar kötü, filtreler yetersiz mi?Dingin veya çılgınca neşeli pozlar unutulmuş mu?Eyvah!O halde hemen eşe dosta anlatmaya başlayacaksınız...Çok mu sert oldu? Aldırmayın!

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Neden mi?Aklı fikri mutlulukta, ondan...

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Gerçek bir keşif.Küçük bir şişe ama fiyatı da uygun.Kızarmış ekşi mayalı kara buğday ekmeğinin üzerine damlatıyorum. Altın sarısı ile yeşil karışımı bir sıvı ekmeğin üzerine yayılmaya başlıyor.Koku da enfes.Nasıl bu fiyata buldum, derken, şişeye bir daha bakıyorum.Ah, sersem kafam!..

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Sosyal medyayı küçümseyen politikacılar bu orana bakıp iyice düşünmeliler.