Gözaltı kararı çıkmıştı: Şeyma Subaşı'ndan 2. kez dini paylaşım!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Kur'-an-ı Kerim paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları Subaşı'nın, insanların dini hassasiyetleri üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:52