Viral Galeri Viral Liste Gözaltı kararı çıkmıştı: Şeyma Subaşı'ndan 2. kez dini paylaşım!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Kur'-an-ı Kerim paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları Subaşı'nın, insanların dini hassasiyetleri üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:52
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması magazin gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor...

Geçtiğimiz aylarda başlayan operasyonun yeni dalgasında adı geçen ve yurt dışında olduğu belirlenen Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

"KISA ZAMANDA ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim."

Subaşı'nın bu açıklamasının üzerinden günler geçti ancak Türkiye'ye gelip ifade vermedi. Subaşı, bir yandan da Instagram hesabından Kur'an-ı Kerim paylaşmaya devam ediyor.

İkinci kez Kur'an-ı Kerim paylaşan Subaşı, "Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin." ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, Subaşı'nın bu paylaşımlarla "dinin arkasına sığındığını" öne sürerek tepki gösterdi.

