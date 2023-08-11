Şu türküyü de ne dinlerim, ne de severim...Ama ister misiniz, önümüzdeki günlerde yine dilimize pelesenk olsun!Basma da fistan giyemem amanSenin gibi cahileBen efendim diyemem aman."

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Son günlerde marketlerde zeytinyağı rafları arasında dolaşıp yeni fiyatlara baktınız mı?Sızma, erken hasat vesaire sanmayın sakın;Ünlü bir firma (üstelik pet şişedeki) 2 litrelik yağını ucuz diye öne çıkarmış: 410 lira.Butik yağlardan hiç bahis açmıyorum, moral bozar.Tabii bütün bu yağlar geçen ekim, kasım aylarının ürünü malum...İtalya ve İspanya'da bu yıl rekolte düşük olacakmış ya, zeytinyağı ihracatçılarımız el ovuşturuyor.Şirketlerin ve marketlerin pişkinliği de akıl alır gibi değil.

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O münasebetsiz türküyüMuzaffer Sarısözen'in derlediği söylenir.Tam dabirçok ülkenin ve bizim de (ekonomikkalkınma paketi kisvesi altında) tüketimkalıplarımızı değiştirmeye başladığıyıllar...İlkkurulduğu dönem...İddia odur ki, aynı dönemde teşviklerle zeytinlikler sökülmüş, yerlerine başka şeyler ekilmiş.Çocuktum, bu tarihten on yıl sonrasını hatırlıyorum;zamanları...Babam imambayıldıyı çok seviyor, biz çocuklar barbunya fasulyesinin âşığıyız...Sonunda babam Darıca yakınlarında küçük bir zeytinlik buldu; hafta sonları gidip bir ailenin kendi kullanımından arta kalan yağları almaya başladık.Ama uzun yıllar dönemin medyasındanyalanını dinledik...Bu işler o kadar da acımasızdır!

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Geçmişe dönecek hâlimiz yok!

Zaten rekor sayıda zeytin ağacımız var artık...

Fakat bu gidişle halkın zihin dünyasında "ihracatçı" diye yeni bir kötü adam tipi oluşacak.

Şurası kesin...

İhracat ve ticaret politikamızda halkın çıkarlarını gözeten reformlara ihtiyaç var.

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NOT DEFTERİ

Hepsi de bu kadar kafasızca yazılar yazan ve üstelik söyleyecek hiçbir şeyi olmayan bir adamın nasıl böyle ünlü olabileceğine şaşırdılar. (THOMAS BERNHARD / Eski Ustalar)