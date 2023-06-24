Kıyaslamalar büyüler bizi...Helevarsa, etkilenir, sarsılırız.Biliyorsunuz, beş zengin denizaltıda macera ararken öldü; bütün dünya anbean onları konuşuyor. Ama aynı zaman dilimi içerisinde içindeki 700 küsur mülteciyle batan tekneyle pek ilgilenen olmadı.Günlerdir bununla meşgulüz.Mesela Instagram'da böyle bir kıyaslamayla anında ve kolay biçimde hem başkalarının hem de kendi gözümüzdeoluveriyoruz,ediyoruz,seviyesine yükseliyoruz.Peki tek olay batan mülteci teknesi olsaydı?..Her günümüz öyle geçti.Yalan mı?Garibanlar ölüp gidiyordu işte, o kadar!Bakalım, bune kadar sürecek?

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Kıyıdan içeride bir vadi arasına saklanmış can yeleği yığınını merak edip görmeye gidiyorlar mı?On küsur yıldır Ege'yi geçmek isterken soğuk suda donmuş sığınmacılardan kalan eşyalar ve can yelekleri...Ama ahtapot salatalı, zeytinyağlı dolmalı, uzolu sofralarda kimin aklına gelir ki!Belki Tony Gatlif'inadlı filmini izlerseniz, orada karşılaşıp sarsılırsınız.

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Geçen gün bir arkadaşımla eski yazlar üzerine laflıyoruz.Mesela, senenin 6 ayını Ege'de geçirdiğim yıllarım var ve canım sıkıldığında güzel anılarımı geri çağırıyorum.Ama daha sonraki gidişlerim aynı duyguyu taşımıyor sanki!Arkadaşım müthiş bir şey söyledi:Ah!Bize şimdi ne kadar uzak geliyor o zamanlar.

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ekonomi kanallarından birine çıkmış;istiyor.Neymiş o?Ağzından baklayı çıkarıyor;"İhracatçının rekabet edebilmesi için euro'nun 30 lira seviyesinde olması iyidir" diyor.Asgari ücrete yapılan zamdan da şikâyet ediyor. İşini sürdürebilmesi içingerekiyormuş.Sonuçta ne oluyor?

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Kemal Tahirseverdi.Neden? Çünkü hesapsız kitapsız ve umuda, hayallere dayanmadan gelen mutluluktu bu...Kaldı mı öylesi?