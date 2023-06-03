Muazzam bir kültürel birikim, güçlü bir siyasi tarih galerisi ve bütün sosyal çelişkilerin barış içinde çözülmesini hedefleyen bir yol haritası...Yeri dolmayacak.Perşembe akşamı dünya hayatına veda eden duayen meslektaşım'tan söz ediyorum, anlamışsınızdır.Onunla yapılmış nehir söyleşiyi hâlâ okumamış olanınız varsa,derim. ("Dün Dündür" / Turkuvaz Kitap)

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insan dönüp bir de kendi hayat hikâyesinebakıyor tabii...Klasik Batı Müziği ve rock dinleyerek geçti yıllarım...Babam ud çalıyordu ama bizim müziğimiz ruh kapılarımdan bir türlü içeri giremiyordu.Gün geldi, Mehmet Bey (Barlas) yazıları ve radyo-TV programlarıylaki, büyük olaydır.Şöyle diyordu: "Alaturka müzik ne demek, tuvalet, banyo gibi şeylerde kullanılırsa bir anlamı var; iyi müzik, iyi müziktir. İnsanın kendi dilinde söylediği güzel bir şarkının nasıl yürek titrettiğini bilmeyene yazık!"

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Yazılarımın altına koyduğum notlardan fark etmişsinizdir; son günlerde'in notlarını tekrar tekrar okuyorum.Şimdi Mehmet Bey'in Kemal Tahir için düştüğü şu notu buraya almanın tam yeridir: "Bir insan, üstelik haksız yere, on üç yıl hapis yatarsa vatanına, insanına küsmez mi? Ben Kemal Tahir'de küskünlüğün değil, merak duygusunun daha fazla geliştiğine tanık oldum. 'Bu topraklardaki düzen neden böyle?' sorusunun cevabını aradı durdu."Allah Engin Ardıç ve Mehmet Barlas'a gani gani rahmet eylesin!

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İki Ankara var., eski Ankara. Ayakta duruyor ama artık pantolonu belden bol paçalı, ceketi vatkalı ve üstü başı tozlu bir takım elbise gibi...çok yeni Ankara. Işıl ışıl mekânlar. Geniş ve cetvelle çizilmiş gibi bulvarlar. Ceketi bele oturmuş, pantolonu İtalyan kesim bir takım elbiseyi andırıyor ama çoraplarının koncunu uzun tutmayı bilmiyor henüz. Paçayla kısa konç arasında açıkta kalan bölge,işaret ediyor.