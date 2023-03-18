Kendi hayatından bir adım ötesini göremiyor, görmek de istemiyor.İşe güce, umutla çalışmaya, çabalamaya inanmıyor...ın inançlarına asla katlanamıyor...Ama elinde bir pankart; üzerindeyazıyor.Gülünç ve acıklı tabii...söylüyor. Sonra da sızlanıyor: Kimse onun gibileri ciddiye almıyormuş ama gezegenimiz can çekişiyormuş..."Bu kadar rantiye yaşayan, kendi ölümünden ötesine zerre kıymet vermeyen tiplerin gezegen için dertlendiklerine kim inanır!" diyorum, kızıyor.Samimi mi? Biraz...Küreselci medya onu seviyor mu?Hem de nasıl!diyorum;bozuluyor.Kendini marjinal sanıyor çünkü; bütün havası orada!

***

Ülkemizde pek tutulan "pembe dünya"ve bütün TV kanallarının en güçlü rakibipek yakındateslim olacak...Gidiş bu...Bir parça insana saygı duyan paylaşımları ara ki bulasın...Algoritmaları buna göre ayarlanıyor.Hepimize geçmiş olsun!

***

Bu kargaşa içinde birdenbire Fuzuli'nin şu mısrasıyla karşılaşmak:Beyit halini yazmıyorum, çünkübu kadarı yeterince sarsıcı, beni alıpgötüren de burası... Yani şair diyorki, "Biz gurbet(in)e esiriz, sendenbaşka bildiğimiz yok."

***

Rus ve Belarus sporcuları"ülkeleri Ukrayna'yı bombaladıklarıiçin olimpiyatlarda istemediklerini"söylemiş, basın mensupları "Aynışeyi Afganistan ve Irak'ı bombalayanABD için de istemiş miydiniz?" diyesorunca arkasını dönüp gitmişti.Uluslararası Olimpiyat Komitesi geçen gün Rus ve Belarus atletlerin beyaz bayrak altında yarışabileceklerini açıkladı. Bizde bazı internet siteleridiye verdiler.Ne ilgisi var?Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasıHatta rezillik...

***

Güncel politika tartışmalarını izledikçe J. Ranciere'ye hak veriyorum: