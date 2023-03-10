Merak işte!2012 yılıydı...Batı medyasındabitmek üzere olduğuna dair diş gıcırdatanyazılar çoğalmıştı.diye meraklanıp haritalara ve ulaşabildiğim bilimsel makalelere bakmıştım.Neden? Çünkü benim kuşağımdan gazeteciler bilirler; İran geçen yüzyılda 130 bine yakın insanını depremlerde kaybetmişti.Neyse ki, Rusların deneme çalışmalarını başlattığı santral'deydi.Yani nispeten deprem bölgelerinden uzak bir bölge sayılıyordu.

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Ah, 2013 yılı!Dünya, Arap Baharı'nın santrifüjüne kapılmış gidiyordu.Dikkatlerimiz dağınıktı;haberimiz bile olmadı.Basra Körfezi ülkeleri heyecandan nefeslerini tuttular. Ama İran resmi açıklamasına göre 40 kişinin öldüğü depremde santral hasar görmemişti.6 gün sonra da ve bu sefer çölün ortasında 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı İran.

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Eylül 2013'te İran'a devredilen ve elektrik üretimine başlayan Buşehr nükleer santralinin Arak Ağır Su Reaktörü'yle birlikte ülkenin en stratejik yapıları olduğu iddia ediliyordu.Derken...Her şey Google'da bile apaçık işte!Bana mı öyle geliyordu, bilmiyorum amaçok ilginçti..., bir süresonra Buşehr'de 4.9 ile 5.9 civarındadepremler oluyordu.Bir türgibiydi olanlar.Hatta 2020 yılında 6 km derinlikte 4.9'luk iki depremin doğrudan santralin dibinde olduğu ve çalışmasının birkaç hafta durdurulduğu söylendi.

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İlginçtir, ABD devletinin organı olan Voice of America, 2011 yılında "Buşehr Santrali Depreme Dayanıklı mı?" başlıklı bir makale yayımlamıştı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir profesör, "Bildiğim kadarıyla orada aktif bir fay yok" demişti VOA'ya...

E n'oldu yani?

İran'ın nükleer faaliyetlerine kızanlar "dışarıdan" fay mı ürettiler?

Kimbilir!

İsterseniz, bu yazıyı okuyup geçin...

Derdim komplo teorilerini hararetlendirmek değil.

Ama insan "Ne oluyoruz yahu?" diyor ya içinden...

Bir de buraya yazayım, dedim.

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AYNA

Kötüler, iyilerin bedbahtlığıyla beslenir. ŞİRAZLI SADİ