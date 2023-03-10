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HAŞMET BABAOĞLU
Dışarıdan fay üretmek

Dışarıdan fay üretmek

10.03.2023, Cuma
Merak işte!
2012 yılıydı...
Batı medyasında İran'ın şüpheli nükleer santral inşaatının bitmek üzere olduğuna dair diş gıcırdatan yazılar çoğalmıştı.
"Nerede bu santral?" diye meraklanıp haritalara ve ulaşabildiğim bilimsel makalelere bakmıştım.
Neden? Çünkü benim kuşağımdan gazeteciler bilirler; İran geçen yüzyılda 130 bine yakın insanını depremlerde kaybetmişti.
Neyse ki, Rusların deneme çalışmalarını başlattığı santral Buşehr'deydi.
Yani nispeten deprem bölgelerinden uzak bir bölge sayılıyordu.

***

Ah, 2013 yılı!
Dünya, Arap Baharı'nın santrifüjüne kapılmış gidiyordu.
Dikkatlerimiz dağınıktı; 9 Nisan'da Buşehr'in 90 km yakınlarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem olduğundan haberimiz bile olmadı.
Basra Körfezi ülkeleri heyecandan nefeslerini tuttular. Ama İran resmi açıklamasına göre 40 kişinin öldüğü depremde santral hasar görmemişti.
6 gün sonra da ve bu sefer çölün ortasında 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı İran.

***

Eylül 2013'te İran'a devredilen ve elektrik üretimine başlayan Buşehr nükleer santralinin Arak Ağır Su Reaktörü'yle birlikte ülkenin en stratejik yapıları olduğu iddia ediliyordu.
ABD ve İsrail'e göre İran'da nükleer silah üretiliyorsa kaynağı bu iki yapıydı.
Derken...
Buşehr birdenbire deprem bölgesi haline geliverdi.
Her şey Google'da bile apaçık işte!
Bana mı öyle geliyordu, bilmiyorum ama tarihlere dikkat eden için çok ilginçti...
Batı ne zaman santrali hedef alan açıklamalar yapsa, bir süre sonra Buşehr'de 4.9 ile 5.9 civarında depremler oluyordu.
Bir tür "işaret dili" gibiydi olanlar.
Hatta 2020 yılında 6 km derinlikte 4.9'luk iki depremin doğrudan santralin dibinde olduğu ve çalışmasının birkaç hafta durdurulduğu söylendi.

***

İlginçtir, ABD devletinin organı olan Voice of America, 2011 yılında "Buşehr Santrali Depreme Dayanıklı mı?" başlıklı bir makale yayımlamıştı.
Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir profesör, "Bildiğim kadarıyla orada aktif bir fay yok" demişti VOA'ya...
E n'oldu yani?
İran'ın nükleer faaliyetlerine kızanlar "dışarıdan" fay mı ürettiler?
Kimbilir!
İsterseniz, bu yazıyı okuyup geçin...
Derdim komplo teorilerini hararetlendirmek değil.
Ama insan "Ne oluyoruz yahu?" diyor ya içinden...
Bir de buraya yazayım, dedim.

***


AYNA
Kötüler, iyilerin bedbahtlığıyla beslenir. ŞİRAZLI SADİ

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