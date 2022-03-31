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Haberler Haşmet Babaoğlu 2021’de karar verilmişti
HAŞMET BABAOĞLU
2021’de karar verilmişti

2021’de karar verilmişti

31.03.2022, Perşembe
İstiyorlar ki...
Bu kriz geçen yılın son aylarında tırmandı, şubat sonunda Rusya'nın müdahalesi patlak verdi diye düşünelim.
Eh, iki yıldır dünya kamuoyunu, hatta politika alanını güncel masallarla idare edebildiklerini gördüler; test ettiler, onayladılar.
Adım adım hazırlıyorlar ama her şeyi birdenbire olmuş gibi pazarlıyorlar.
İdrakimiz hep böyle şekillenirse, korkarım ki, dünyanın başına daha gelecekler var.

***

Hatırlıyor musunuz?
Sputnik aşısı alıyorduk hani...
30 Nisan 2021...
Öyle böyle değil, 6 ayda 50 milyon doz teslim edilecekti.
Anlaşmalar yapılmıştı, ilk parti mayısta gelmişti...
Yalnız biz mi?
Unutmuşsunuzdur, unutturuyorlar çünkü...
Almanya da tedarik sıkıntısını Sputnik aşısıyla aşmayı düşünmüştü.
Hatta Macron, Merkel ve Putin, Sputnik aşısının kullanımı konusunu masaya yatırıp uzlaşmışlardı.
Kimsenin tıbbi bir çekincesi yoktu, aşı testlerden geçmişti; Merkel, aşıyı AB'den bağımsız olarak alabileceklerini açıklamıştı.

***

Sonra?
Bir el sanki "Sakın ha!" dedi ve (bana sorarsanız) yakın tarihte olacakları hatırlattı devletlere...
Haziran ayında ne Avrupa'da, ne de bizde Rusların Sputnik aşısından söz eden kalmadı.
Bir daha bu konuda çıt çıkmadı.
Şimdi bugünden bakınca "Neden?" diye sorar mısınız?
Bu sürecin, bir yıl sonra "Soğuktan donsanız da doğalgazlarını bile almayacaksınız" döneminin;
Z harfinin yasaklanacağı, Dostoyevski'ye bile yan bakılacağı günlerin başlangıcına işaret ettiğini düşünmez misiniz?

***

Yine 2021 Mart'ına dönelim mi?
Biden, koltukta yeni ama elinin altına konulan planlar eski...
Yeterince "brief" verilmiş, "kısa koşular"a başlamış bir Başkan.
ABC televizyonuna ilk mülakatını veriyor.
Biden'ın hali tavrı bir tuhaf.
"Putin'e telefonda birbirimizi iyi tanıyoruz dedim ve olacaklara hazır olması için uyardım" diye anlatıyor.
Stüdyoda şaşkınlık...
Sunucu iyice sert bir hamle yapıyor: "Putin bir katil mi?" Biden ikiletmiyor: "Evet, öyle düşünüyorum." Bizler tabii ki, "Bu da ne!" demedik, bu sözlerdeki tuhaflığı Biden'ın ihtiyarlığına özgü asabiliğine verdik Peki, şimdi, tam bir yıl sonra ne olduğunu anlıyor muyuz?

***


NOT DEFTERİ
Herkes durmadan bir şey söylüyor ve yanlış anlaşılıyor, işte bir tek bu noktada herkes gene anlaşıyor. (THOMAS BERNHARD / Bitik Adam)

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