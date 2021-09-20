"Dünya hızla felakete doğru gidiyor, küresel ısınmanın bedeli trajik biçimde ödenecek."

Dişe dokunur hiçbir işe yaramayan Birleşmiş Milletler'in makam olsun, torba dolsun kabilinden Genel Sekreterliği'ni yapan Antonio Guiterres zirveye iki gün kala çıkıp bu sözleri söyledi.

Böylece zirveye getirilecek diğer konuların ikinci plana atılacağının da haberini vermiş oldu.

Zaten BM İklim Ajansı da 1-2 Kasım tarihlerinde Glasgow şehrinde Dünya İklim Zirvesi'ni toplayacak ve pandemi başlangıcından beri "yedekte" bekletilen kıyamet tellallığına gaz verilecek ve yeni "global totalitarizm"in kapısı açılacak.

Olay bu!

Ötesi detay...

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Ancak ilk önce "Küresel ısınma" lafının sakladığı gerçeği, yani iddianın aslında "insan eliyle küresel ısınma" olduğunu görmeliyiz.

Aslında yeryüzünün upuzun tarihinde tabiatın defalarca ısınıp soğuduğu bilgisini örtüldüğünü konuşmalıyız.

Konuşmalıyız da...

Bir faydası olacak mı, artık bilemiyorum.

Çünkü tıpkı pandemi konusunda olduğu gibi küresel ısınma tezini problemli bulan bilim adamları da sansürleniyor ve küreselci medya benim gibi şüphe duyan yorumcuları sevmiyor.

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En iyisi...

Bir başlangıç olarak...

Bu ay sayfalarını "İklim: Kriz mi, tehdit mi?" sorusuna ayıran Lacivert dergisine söylediklerimden şu bölümü buraya aktarayım...

"En yalın, en kaba haliyle söyleyeyim. Pandemi eski dünyayı durdurdu. Eski çarklar yeniden dönmeye başlamasın diye pandemi sıkıyönetimi uzatılıyor, virüs varyantlarla tehditini sürdürüyor. Ama duran çarkın yerine yepyeni bir çark kurmak için 'iklim mücadelesi'ne ihtiyaç var."

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Söyleşi uzun.

Meraklısı dergiye bakabilir...

Tuba Kaplan'ın sorularına verdiğim son cevap ise şöyle...

"Benim asıl dikkatimi çeken şey dünyayı bekleyen asıl krizin gıda ve susuzluk krizi olması... Bazı uzmanlar iklim patırtısının yaklaşan gıda krizinin üzerini örtmeyi amaçladığını söylüyorlar. Üzerinde durmak gerek."

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NOT DEFTERİ

Günlerdir bulamıyorum aradığımı. Yazmıyor gazeteler insanın kaybını ve mahvını. Geçmese de sözlüklerde, insan yüzde yüz yanlış bir kelimedir. Belki de boşluk bile boş değildir. (HÜSEYİN KURAL / Hücumda Yalnız)