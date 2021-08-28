Aslı Aydıntaşbaş ile AK Partili profesörü can ciğer kuzu sarması yapan, Ezgi Mola'ları, Candan Erçetin'leri el üstünde tutan çizgi: Pandemi politikası... Hani insan merak ediyor: Delta varyantı falan derken, süreç İzmir, Rusya, gamma varyantları diye devam edecekse, iş nereye varacak acaba? Virüsün "derin" politikası bu muydu yoksa?.. Milli ittifaklar yerine global birlik, beraberlik tabloları... Bu arada "sade insan" ne mi yapıyor? Elbette önlemlere olabildiğince riayet ediyor ama zihni sorularla dolu ve şaşkın bir halde olup bitenleri izliyor.

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Kulak okşaması gerekirken kulaktırmalayan bir kelime... Bir zamanlarİslam coğrafyasında adı işitilince yüzleriaydınlatırken şimdibütün dünyaya"kara bir leke" olarakaktarılan kelime...Bir isim... Biryer... HORASAN...Bir medeniyetmerkeziydi. İlim,tasavvuf, astronomi,eğitim...Ariflerin yuvasıydı...Horasan'ın kelime anlamı "güneşinyükseldiği yer", malum. Gerçektende öyleydi... Horasanlıdüşünün, ne dediğimi anlayacaksınız...Aradan çağlar geçti ama hiç değilse hafızayerli yerindeydi.Coğrafya çölleştiriliyorve geriye "DEAŞ-Horasan Örgütü" diyebir karanlık kalıyor...

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Tamam, konuşalım. Lakin, "Ayyy şekerim, karbon ayak izimize dikkat etmeliyiz, organik deterjan kullanmalıyız, çünkü küresel ısınma çok ciddi bir şey" diye konuşup sonra Range Rover'ına atlayıp Bebek'e gezmeye giden tipleri ve onların global versiyonlarını ciddiye almam imkânsız... Konunun meraklısınatavsiye ediyorum.

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Pandemi başladığından beri söyleyip duruyorum:Devletleri yıkacak, güçsüz, global yönetime mecbur bırakacak bir buldozer. Amaçalışması "iklim mücadelesi" temelinde başlayacak.

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Necip Fazıl, 2. Dünya Savaşı eşiğindeki yazılarında zihni dikkatini ne güzel tarif ediyor: