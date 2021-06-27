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HAŞMET BABAOĞLU
Altını çizdiğim satırlardan hatırlatmalar

Altını çizdiğim satırlardan hatırlatmalar

27.06.2021, Pazar
Gelecekten kurtulmuş bir insan için korkacak bir şey yoktur. (MILAN KUNDERA / Yavaşlık)

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Derdi söze hapsedilebilir olan daha dertle tanışmış mıdır? (ŞULE GÜRBÜZ / Öyle miymiş?)

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Fakat istemek, olmak mıdır? Bir kurbağanın da fil olmak istemediği ne malum? (SAMİHA AYVERDİ / Yaşayan Ölü)

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Kimsenin kuklası olmayacağım, özellikle de kendimin. (DOUGLAS ADAMS / Evrenin Sonundaki Restoran)

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Bunlar kahramanlık değil, dürüstlük. Belki gülünç gelebilir ama vebayla savaşmanın tek yolu dürüstlük. (ALBERT CAMUS / Veba)

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Seni seviyorum, çünkü dünyayı batarken seyretmekten hoşlanıyorum. (WILHELM GENAZINO / O Gün İçin Bir Şemsiye)

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Tamir etmeyi öğrendiği şeyi, daha kolay kırıyor insan. Bilginin ayıbı bu! (BAŞAK BUĞDAY / Ihlamur Günlükleri)

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Kitapları yanıp kömür olmuş bir kitaplıkta yepyeni elbiseleriniz, kravatınız, boyalı ayakkabılarınızla işiniz ne? (CAHİT ZARİFOĞLU / Yaşamak)

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Güzelliğin yeniden dirilme gücü var, görmek ve duymak yeterli. Canlılığımızın cennetinden içeri giremiyorsak, bunun tek sebebi dikkatsizlik, sadece dikkatsizlik.... (CHRISTIAN BOBIN / Neşeİnsan)

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Güvercinlerden birinin kırmızı gözbebekli boncuk gibi gözlerine bakıyorum. O birisi tarafından tutulduğunu ve uçamayacağını bildiği için hiçbir şeye bakmıyor. (JOHN BERGER / Manzaralar)

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Ben bir şey almayacaktım halbuki. Sadece saçımı düzeltmek için vitrine bakmıştım. Bu dünyada yalnızca bir müşteri olduğumu anladığım günden beri evden dışarı çıkmak istemiyorum. (A. ALİ URAL / Fener Bekçisinin Rüyaları)

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Yalan söyleyerek dünyanın öbür ucuna gidersin ama geri dönemezsin. (DOSTOYEVSKI / Karamazov Kardeşler)

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Çok şey oldu. Biriktirmeye değmeyecek anılarla doldurdum zihnimi. Yaşadım. (GÜRAY SÜNGÜ / Vicdan Sızlar)

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Büyükannemin her öğün sonunda tekrarladığı gibi: "Bitirmek lazım, yarına tadı kalmaz." Haklıymış. (J.L. FOURNIER / Son Siyah Saçım)

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Ne arıyorsun budala! Aradığının ötesinde Allah var! (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Aynadaki Yalan)
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