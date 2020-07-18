Ben günlerinigeçirmeyiseven, oralarda eş dostla buluşan,oralarda yazıp çizen biriyim. Dahadoğrusu, öyleydim.Geçen gün KüçüksuParkı'nda portatif birşezlongta geçirdiğimdört saatten sonrauyandım ki,Neredebir park görsem,hemen ayaklarımoraya doğrugidiyor. İçim sıkıldığındaarabayışehrin kuzeyindekiköylere doğrusürüyorum ve yol kenarındaki yeşilliklerdekendime göre bir yer buldummu, kaçırmıyorum. Vaktin nasıl geçtiğinianlamıyorum. Bir bakıyorum,elimdeki kitap bitmiş bile, notlarımıalmış, yazılarımı yazmışım... Değiştik.Değişiyoruz. Fakat şu da var;yerini hiçbir şey doldurmuyor.

***

Meşhur" şunu bir anlasa keşke: Kalabalıklar virüs bulaşma riski yüksek yerlerdir, doğru! Fakat insanlara "" duygusunu veren de kalabalıklardır. İnsanların bu duygulara ihtiyacı her geçen gün biraz daha yükseliyor.

***

Maskemizi çıkarmadığımızdabelli olmuyor. Belki farkındadeğildik ama bu duygu ve tavırlarıdaha çok burnumuzdan aşağısı ifadelendiriyor,özellikle de dudak kenarlarımızve çenemiz. Böyle mi devam etsekacaba?

***

şehrin ilk vejetaryen lokantasıydı. Vejetaryen değildim ama atmosferini severdim. İlk on yıl müdavimiydim. Sonra Anadolu yakasına geri döndüm. Derken, İstiklal Caddesi'nin ruhuyla da bağlarım koptu ve Zencefil'in sonraki yıllarını hiç yaşamadım. Dün öğrendim ki, 28 yaşındaki lokanta salgının etkilerine dayanamayıp kapanmış. Buruk bir haber.

***

Geçen pazar günkübaşlıklıyazımda hem başlık, hem de soncümlem okurlarımın dikkatini özellikleçekmiş, çoğu Google'dan arayıpbulmuş ama doğrudan bana soranlarda oldu. Başlık'ineşsiz şiiri "dan aldığım birdize. Tahattur, malum, hatırlamakdemek. Son cümlem, "Dünya artıkgölgeleniyor"a gelince, o da "akşamvakti"ne bir göndermeydi. Şiirin soniki dizesi şöyledir: "