Çok zaman kaybettim. Çok zaman ve biraz da ümit. Yaşamak bu galiba. (/ Jurnal)

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İnsanların sadece dışlarını görebildiğiniz için minnettar olmalısınız. Tutkularını, nefretlerini, hasetlerini ve kötülük planlarını göremediğiniz için minnettar olmalısınız. (/ Yıkıma Giden Adam)

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Kendi kibrine ve başına buyrukluğuna göbekten bağlı modern insan, belki acı çeken ama asla vicdan azabı duymayan bir narsistir. Istırap onu bedeninde yakalar, ıstırabını bedenselleştirir. Yakındığında, umarsızca arzuladığı şikayetinden daha fazla hoşnut olabilmek için yakınır. (/ Ruhun Yeni Hastalıkları)

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Fotoğraf makinesi unutulsun diye kaydeder. (/ Bir Fotoğrafa Bakmak)

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Sanırım, en akıllıcası insanın sırlarını kendine açmasıdır. (/ Aşka Dair)

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Zamanın oku kırıldı artık. Sürekli olarak yeniden tasarlanan, rutine düşman olan ve kısa vadeye odaklı bir ekonomi politik içinde bu ok nasıl hedefine varsın? (/ Karakter Aşınması)

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Yüzümü bir sonraki güne taşıyorum, tanıyan birisi kalmadı ki bozulsun. (/ Diz Boyu Papatyalar)

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Bu insanların çoğu aslında tetiği çekmeden çok uzun zaman önce ölmüştür. (/ Bu Su)

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Kır patikası sessiz bir sonsuz tekrar mekanıdır (...) bir varış noktasına varmaya çalışmaz. Tersine, derin bir düşünceyle kendi içinde sükut eder. (/ Zamanın Kokusu)

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Hey gidi dünya! İnsanoğlu, ne biçim insanlara gülümsemek zorunda kalıyor... (/ Mavi Sürgün)

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Yarıda bırakıyor her şeyi. Hikmet, hepsi namına, hepsinin yaşantısını öldüresiye sıkıcı buluyor. Onların yaşamadığı sıkıntıyı, Hikmet duyuyor (...) Yarım yaşantılar sürdürerek, bütün ölümlerden kaçıyor. (/ Günlük)

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Çünkü kirpik, uçlu bir şeydir. İnsanı acıtır, değil mi? (/ Kalp Ağrısı)

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Kitaplarını şefkatle okşa ey yabancı ve hatırla onların tozdan ibaret olduğunu... (/ Saraybosna Marlborosu)