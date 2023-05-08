Bu ifadeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi olayları sırasında kullanmıştı. Tam da milletin duygularına tercüman olmuştu. Sokaklardaki vandallığı ve arsızlığı sabır çekerek izleyen devasa kitlenin sessiz ama makul tepkisini dile getiriyordu. Evdeki yüzde ellinin ne demek olduğunu Kazlıçeşme Mitingi'nde görmüştük. Kendim de katıldım. Çok iyi hatırlıyorum. Huşu içinde yüzbinler Kazlıçeşme'ye akın etmişti.Gündelik hayatın içinde siyasetle pek ilgisi olduğunu sanmadığınız amcaların, teyzelerin, gençlerin, yaşlıların bir görev bilinciyle ve vakarla o meydana doğru dört bir taraftan yürüyüşü hiç aklımdan çıkmaz. Çok önemli bir şeye sahip çıkma ve vatandaşlık görevini yerine getirmek için yapılan bir yürüyüştü.Ne bir abartı vardı ne de taşkınlık. Camlardan tencere tava çalan terbiyesizlere bile el sallayıp geçtiler. Yolda taşkınlık yaparak slogan atan, etrafa sataşan gruplar yoktu. Bindirilmiş kıtalar hiç yoktu.Baştan sona vatandaşlık bilinci. Bu hep aynı kitledir.evinde radyodan takip edip göz yaşı dökenlerin torunlarıdır. Sadece siyaset meselesi değil. Toplam oranı yaklaşık yüzde 75'lere varanBasit gündelik kaygıları vardır. İşi düzgün olsun. Çoluğu çocuğu güvende olsun. Ama çok yüksek siyasi bilinci vardır. Vatan millet sağolsun.kendine sahip çıkmak olduğunu bilir. Kendini kaptırmaz aşırılıklara. Esnektir. Belaya bulaşmak istemez. Ama su gibidir. Akacak bir mecra illa ki bulur. Durmaz hep akar. Karşısına çıkan setleri sabırla aşar. İşte bunun adı Anadolu yürüyüşüdür.Bugün de neylekarşı karşıya olduğunun farkında.Atatürk Havalimanı'nagelmiş, ülkesine ve geleceğinesahip çıkmak için. Hangimasalarda nelerin kotarıldığını,kimlerin bu ülkeyi yenidenteslim almaya çalıştığınıçok iyi biliyor. Sosyalmedya yalanları umrundabile değil. O arsızlıklara cevabınıon yıllardır meydanlardave sandıklarda vermeyiçok iyi öğrenmiş. Hepimizeders veriyor. Hem de dünyademokrasi tarihine geçecekbir ders.Dünkü miting alanını yürürken bunları düşündüm. Kazlıçeşme, 15 Temmuz ve diğerleri. Hepsi gözümün önüne geldi.Yine aynı görev bilinci. Meydana ulaşmaya çalışırken önümü çevirenler hep aynı sözleri söyledi. "Bırakmayacağız bu ülkeyi onlara."Eşine rastlanmayacak bir kalabalık milyonlarla doldurdu Atatürk Havalimanı'nı. Olması gerektiği gibi. Hep yaptığı gibi. Ülkeye sahip çıkmak işte budur. Biliyor ki bu kalabalık, Erdoğan'ı devirmek isteyenler aslında ülkeyi teslim almak istiyor.