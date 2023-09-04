04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gürcan Bilgiç Operasyon başladı
GÜRCAN BİLGİÇ
Operasyon başladı

Operasyon başladı

04.09.2023, Pazartesi
Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin Hollanda dönüşü sonrasındaki fizik geri gidişini iyi hesapladı. Müthiş bir önde baskı ile yüzünü döndürmedi rakibinin. Fenerbahçe'nin sağ tarafına yaptığı baskı, atakları sola yönlendirerek, Osayiİrfan Can kahveci etkinliğinin de önünü kesti.
Bir anda 'gol atan kazanır' maçı izlemeye başladık. Top Fenerbahçe'de kalsa da kontrol sürekli Ankaragücü'ndeydi. Maç beklenen kaliteyi bulamadı ama belki de sezonun en mücadeleci maçı haline geldi. Kimse vazgeçmiyordu topun peşinden koşmaktan.
Bu eforun faturası da olacaktı elbette. Orta sahası ikinci yarıdan itibaren geriye geç gelmeye başlayınca, Fenerbahçe kalabalık geldi. Dzeko ile pozisyonlar buldu. Golün etrafında dolaşmaya başladılar. Hızlı atakta Dzeko, Osayi'ye golü de attırdı. Sonrasında iki taraftan da hamleler geldi. 2,5 gün sonra ligin en sert deplasmanına gelen İsmail Kartal için üç puan öncelik oldu. Tolunay Kafkas hücumcuları ile zar attı!
Bu maçta bir de neyi anladık? Hakem kurgusunun geçen sezonlardan farklı olmadığını, birilerinin 'takdir' hakları konusunda kulaklara üfleme yaptığını. Yedinci dakikada 10 kişi kalmalıydı Ankaragücü. Son adam Mert Çetin, Dzeko'yu düşürüyor. Hakem Arda Kardeşler, "Yönün kornere doğruydu" diyerek topu VAR'a atıyor. Oradan ses yok. Fenerbahçe golü sonrasında Fred'e yapılan penaltı için de 'iki taraf' sessiz. Yani; operasyon başladı!
Maçın uzatma anlarında Fred'in isyanını görmek de nasip oldu. Premier Lig'den gelip, hakeme saygı kültürünün yoğurduğu Brezilyalı, sarı kartı "Yeter" dediği için gördü.
Gireni-çıkanı ile kalbini sahaya koymuş, terini esirgemeyen bir takım haline geldi Fenerbahçe. İsmail Kartal en zor virajı döndü aslında. Bu maçın ne anlama geldiğini sonra çok iyi anlayacağız
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Strateji kazandı 01.09.2023 Cuma
Golleri sadece Twente’ye atmadı 25.08.2023 Cuma
Akıl oyunu! 18.08.2023 Cuma
65 dakikalık inat 11.08.2023 Cuma
Ses var, görüntü yok 03.08.2023 Perşembe
Kartal tablosu! 02.08.2023 Çarşamba
Tabanca gibi takım kurmuşlar 27.07.2023 Perşembe
İcardi yoksa sorun var! 26.07.2023 Çarşamba
Senaryoyu Arda yazdı! 12.06.2023 Pazartesi
Vazgeçmek yok! 19.05.2023 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA