Helal olsun vazgeçmeyenlere

Bana "Sahaya çıkarken Fenerbahçe'yi alkışlayacağız. Çünkü biz milliyetçiyiz, Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan takıma hakkını veririz" demişti Sürmeneli arkadaşım. Ama tribünler, "Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edeceğiz" diyenin peşine düşmeyi tercih etti. Oyuna geldi kısacası. İki takımın şampiyonluk yarışında öfkelerini göstermek için sadece birini seçtiler. O kişiler neden bir maçta bunu demediler, diğerinde dediler. Düşünmediler… Halil Umut Meler "elit" hakem… Yaşananlar herhangi bir UEFA maçında olsaydı, sahada kalır mıydı? Onur Özütoprak "VAR" hakemi. Rakibe temas olmayan bir pozisyonda, verilen penaltı için hakeme müdahale etmedi, uyarmadı, seyretti. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, bu maçı yönetecek hakemler için "Şapkadan ne tavşan çıkartacaklar" dedi. Seyirci moduna geçen Meler'in, bir yerden su alıp, F.Bahçeli oyunculara atmadığı kaldı. En son Livokovic'in çenesi yarıldı. Bitişi; sahaya girip, oyuncu kovalayanlar ile yaptık.

Batshuayi'nin galibiyeti getiren golüydü, şapkadan çıkan "adalet"… Tribün baskısından ezilen, rakibe dokunsa faul verilen bir takımın oyuncusu olarak hayal edin kendinizi. F.Bahçe kazandıysa tek karşılığı bu; ilahi adalet. G.Saray'ın geriden gelip kazandığı maç sonrasında önemli bir virajı döndü F.Bahçe. Takımın yenileri, lig "gerçeği" ile bir kez daha karşılaştı. Mucizevi ve destansı bir maç kazandılar aslında. "Bizi şampiyon yapmayacaklar" diye düşünenlere, "Biz şampiyon olacağız" diyen bir F.Bahçe takımı, inancı ve refleksi var. Helal olsun vazgeçmeyenlere…

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