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GÜRCAN BİLGİÇ
Strateji kazandı

Strateji kazandı

01.09.2023, Cuma
Twente beklediğimiz gibi çıktı ama Fenerbahçe'nin buna yanıtı öyle değildi. Evet; maçın kendine özgü felsefesi var, 3-0'lık yenilgi bile hedefe yetiyor. Bu arkasından seyirciliği, sonra da "Bitsin de gidelim" maçını getirdi.
Pozisyonlar verdiler üst üste… Defansın arkasına sürekli sızdı, sızmaya çalıştı Twenteli oyuncular. Merkez orta saha baskıda yetersiz kalıyor, hatta izin veriyordu topla oynamalarına. Bir anda test maçı haline geldi dakikalar. Devre bittiğinde üç defans, bir de defansif orta saha İsmail, sarı kartı gördü. Tadic–Dzeko önde top tutamadı. Cengiz'i oyuna sokacak organizasyon da oluşturulamadığı gibi, oyuncu da kendine bir saha yaratamadı. Kaleci İrfan Can'ın da içinde olduğu seri "sarsaklıklar" izledik. Fred ve İsmail maçı yaşadılar, Mert Hakan temposuyla onların peşindeydi. Sonrasında İsmail Kartal hamleleri yaptı. Joshua King'in 80 metre top sürüp, penaltıyı aldığı ana kadar, maçı kazanmakla ilgili hiç işaret yoktu Fenerbahçe'nin oyununda.
Bu sezonun sihri de burada aslında. Takım her maça ayrı bir "kahraman" çıkarabilecek kaliteye geldi. Aslında ilk yazmamız gereken detay var; Ferdi Kadıoğlu… Genç oyuncunun önemi, baskı altındayken takımı rakip sahaya taşıması, önündeki oyuncuyla oluşturduğu pozisyonları hatırlayınca bir kez daha çıktı ortaya. Ferdi, takımın yıldızlarına o ışığı veren dinamo. İsmail Hoca bunların analizini yapacaktır. Rakibin gerip, sahadan uzaklaştırmaya çalıştığı stratejiden de az hasarla çıktılar. Şimdi daha rahat düşünüp, daha çok risk alabilecekleri ortama giriyorlar.
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