Golleri sadece Twente’ye atmadı

Maçın ilk 20 dakikalık bölümü Fenerbahçe için istikrarlı olamadı. Twente, genç oyuncularını agresif biçimde oyuna soktu. Bu baskıda top kayıpları ile dengesiz pas kararları izledik. Kadıköy'ün klasik "Top Fenerbahçe'de" moduna geçmesi için 20 dakika geçmesi gerekti ama tabelada 0-1 yazdı. İsmail Hoca, Samsun denemesinden sonra Oosterwolde'yi sol stoperde çıkardı sahaya. Djiku ile birlikte iki hızlı stoperi oldu birden bire. Önde basan takım için, arkada oluşacak boşluğa iki tane sigorta. Yine de atak organizasyonunu etkili yapamıyorlardı. Batshuayi bir yanda, Mert Müldür sağ kanatta. Fenerbahçe'yi ilerde organize etmesi gereken iki dinamik, ofansif aksiyonlarda görünmediler. Duran top golü ile beraberlik geldi. Twente acemiliğine kurban, 10 kişi kaldı. İkinci yarı başlarken İsmail Kartal olmazları, oldurdu. İrfan Can Kahveci ve Osayi ile aksak hücumları, iki ayak üzerine getirdi. Keyifle oynamaya başladılar. Kahveci'nin iki servisi, Szymanski'nin tabela istikrarı, Fenerbahçe'nin potansiyel havuzunda nelerin olabileceğini de deftere not ettiriyordu. İsmail Kartal, bir makine yaptı. Ali Koç tüm dişlileri en kalitelisinden seçti. Maçın analizini öne koyduklarında kimin neyi daha iyi yapabileceğini görüyorlar. Hamlelerde böyle geliyor. Oyuncuların coşkusu, Tadic ve Dzeko'nun liderliğine, Fred'in "kalbi" de eklendi. Ferdi tek başına takım gibi. Yedi resmi maç, yedi galibiyet. İsmail Kartal ve takımı beş golü sadece Twente'ye atmadı. Anladınız siz onu…

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