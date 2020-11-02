02 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gürcan Bilgiç Yangın söndürücü!
GÜRCAN BİLGİÇ
Yangın söndürücü!

Yangın söndürücü!

02.11.2020, Pazartesi
Maça müthiş başladı Beşiktaş ve bu temposundan, kazanma isteğinden hiç vazgeçmedi. İlk yarı bittiğinde rakibine şut çektirmemiş, ceza sahasına sokmamış bir takımdı. Sağdan-soldan geldiler, ortadan denediler, şut çektiler, korner setleri kurdular. Galibiyeti getirecek gol için hep birlikte ve büyük istekle oynadılar. Malatyaspor'un direnci, konsantrasyonu da hep yüksek kaldı. Böylesine sıkıştıkları halde, saha yerleşiminde gedik bırakmamaya çalışıyorlardı. Dişe diş bir maç izliyorduk. Sergen Yalçın, Aboubakar'ı pas istasyonu yaparak, kenarlardan gelen oyuncularını kaleye yüzleri dönük topla buluşturmak istiyordu. Buna savunma izin vermeyince, bu kez oyunu genişletip, sürekli denemelerini istedi oyuncularından. Bu baskıyı getiren "yangın söndürücü" Atiba oldu. 37 yaşındaki dinamo, sezgilerini o kadar iyi kullandı ki, paslarla çıkmak isteyen Malatyaspor'u, hep doğru yerde-doğru zamanda bulunarak engelledi.
Beşiktaş'ı tek farkla kazanan diğer takımlardan ayıran en önemli özellik de geçen haftadan beri hissedilen mücadele duygusuydu. Bir takımı iddialı yapacak olanın oyuncu kalitesi kadar, oyun üstünlüğü olduğunu bir kez daha ispatladılar. Önde kalabalık olmayı hedefleyen ve topun olduğu alanda çoğalarak, "yeniden" atak geliştirmek isteyen komutlar var bütün oyuncularda. Konyaspor maçı sonrasında "linç" yiyen Vida'nın, bu maçın kritik dokunuşlarında başrol almasını da not alsın Beşiktaşlılar.
Sonuçta performansı yukarıya taşıyan, takımın yarattığı sinerji ve istek... Hep birlikte istediklerinde, "para aldı-almadı" kaprisleri kalmıyor. "Oynattı- oynatmadı" tartışmaları da bitiyor. Kazanmak Beşiktaş'ı sadece sevindirmez, huzursuzlukları da azaltır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Beş korner bir gol! 26.10.2020 Pazartesi
Hakemcik! 19.10.2020 Pazartesi
‘Çok acı çektik şimdi şampiyonluk zamanı’ 15.10.2020 Perşembe
Alkışlanacak inat 08.10.2020 Perşembe
İnanan takım gibi oynamadı 02.10.2020 Cuma
Hak edilmiş beraberlik! 28.09.2020 Pazartesi
35’lik iki komutan! 12.09.2020 Cumartesi
Bir ay sonra... 07.09.2020 Pazartesi
Fenerbahçe gemileri yaktı! Puan silinmesini göze aldı 24.08.2020 Pazartesi
Boğa Kadıköy’de! 10.08.2020 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA