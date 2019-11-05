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FARUK ERDEM
Emekli ve memurun gözü enflasyonda

Emekli ve memurun gözü enflasyonda

05.11.2019, Salı
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4'lük toplu sözleşme zamlarının üzerine oluşacak 6 aylık enflasyon farkını zam olarak alacaklar.
Kasım ve aralık ayında oluşacak enflasyon rakamları belli olduktan sonra 6 aylık enflasyon rakamı da ortaya çıkmış olacak. Ancak gerek Yeni Ekonomi Programı ve gerekse Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon hedefinin yüzde 12 olması bazı hesapları yapmamızı da kolaylaştırıyor.
Ayrıca Merkez Bankası'nın beklenti anketinde çıkan 12.69'luk enflasyon oranı da ikinci bir hesabı ortaya koyuyor. Yüzde 12'lik hedefe göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise ekonomistlerin 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 çıktı. Bu tahmin ise 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ocak artışının yüzde 7.3 olabileceğine işaret ediyor.
Memur emeklilerinin ve memurların ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenirken, enflasyon tahminlerine göre oran yüzde 5.65 ya da 6.3'e yükselebilecek. En düşük maaş 2 bin 623 ile 2 bin 681 lira arasında olabilecek. Fark için 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşıp aşmadığına bakılacak.
Bu nedenle memur emeklileri enflasyon verilerini yakından takip ediyor.
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