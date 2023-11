FARUK ERDEM

ESKİDEN Erzurum için bu sözü çok duyardık... Son dönemlerde kabuğunu çoktan kırmış olan Erzurum artık Paris ile değil kendisi ile yarışıyor. Turkuvaz Medya İl Buluşmaları kapsamında ata ocağım, memleketim dadaşlar diyarı Erzurum'a tekrar gitme imkanını buldum.

Erzurum her geçen gün gelişerek bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Binlerce yıllık kadim şehir şimdi yeni yatırımlarıyla, planlı şehirciliği ve ekonomik kalkınmasıyla tersine göçü de başlatmış durumda.

Erzurumlu artık başka şehirlerde değil, kendi topraklarında yaşamak, kendi memleketinde üretmek istiyor.

Batıdaki şehirlerde ne varsa aynı imkanlar kendilerine sunulmuş durumda. İstanbul'dan ilçe belediye başkanlığı ve Ankara'dan da milletvekilliği tecrübesini kendi bilgi ve birikimiyle buluşturup memleketi Erzurum'a taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediye hizmetleri sınırını çoktan aşarak, bilimden turizme, eğitimden tarıma hemen her alana el atıp şehrin kalkınmasında büyük rol oynuyor.

Şehirde yaptığımız kısa tur ile bu gelişmeyi gözlerimizle görme fırsatı yakaladık. Bütçesinin yüzde 60'ını yatırımlara ayırdıklarını söyleyen Başkan Sekmen, böylece Erzurum'a her alanda kalıcı eserler kazandırırken, Erzurumluya da iş, aş imkanları sunuyor. Hayvan borsası, organik gübre üretimi, tarımsal destekler, bilim merkezi, turizm tesisleri, spor tesisleri, tarihi restorasyonlar, fabrikalar, üretim merkezleri, akıllı şehir uygulamaları, eğitim kurumları, yerinde dönüşüm modeli...

Saymakla bitmeyen hizmetlerle Erzurum bir başka güzel...